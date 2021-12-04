Avusturya'da 40 binden fazla kişi Covid-19 kısıtlamalarını protesto etti

Avusturya'nın başkenti Viyana'da 40 binden fazla kişi, Covid-19 salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamaları ve hükümetin zorunlu aşı uygulamasına yönelik planlarını protesto etti.

Avusturya'da halk, Covid-19 kısıtlamalarını protesto etmek amacıyla yeniden sokağa indi. Başkent Viyana'da 40 binden fazla kişi, Covid-19 salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamaları ve hükümetin zorunlu aşı uygulamasına yönelik planlarını protesto etti. Göstericiler, ellerinde "Kendim karar vereceğim", "Avusturya'yı Yeniden Harika Yap" ve 1 yılda 3 Başbakanın değişmesine tepki olarak "Yeniden seçim" yazılı pankartlar taşıdı. Viyana'da dağınık olarak başlayan gösteriler daha sonra başkentteki birinci bölgeyi çevreleyen Ring'de yürüyüşe dönüşürken, protestolar için bin 200 polis görevlendirildi.

Göstericilerden biri basına yaptığı açıklamada, "Buradayım çünkü zorunlu aşılamaya karşıyım. İnsan haklarından yanayım ve insan hakları ihlallerine son verilmeli" dedi.

Enfeksiyonlarda bir artışla karşı karşıya kalan hükümet, geçen ay Avusturya'yı Batı Avrupa'da sokağa çıkma yasağını yeniden uygulayan ilk ülke yaptı ve Şubat ayından itibaren aşıları zorunlu hale getireceğini açıkladı.

Yer yer tansiyonun yükseldiği gösterilerde, polise havai fişekle saldıran bazı protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale edildiği ve gözaltına alınanların olduğu aktarıldı.

Avusturya, kış mevsimi öncesi sokağa çıkma yasağı ilan eden ilk Avrupa ülkesi olmuştu

Avusturya'da 15 Kasım'da Covid-19 aşısı olmayanlar veya hastalığı atlatıp iyileştiğini belgelendirmeyen 12 yaşın üzerindeki kişiler için sokağa çıkma kısıtlaması yürürlüğe girmişti. Hükümet bu kararın ardından 19 Kasım'da ise, 22 Kasım'da başlayan ülke genelinde sokağa çıkma yasağını duyurmuştu. Bu kararla Avusturya, kış mevsimi öncesi sokağa çıkma yasağı ilan eden ilk Avrupa ülkesi olmuştu.

1 Şubat'tan itibaren aşı zorunlu olacak

Avusturya'da aşı karşıtlığı ve yalan haberler nedeniyle halkın büyük bir kısmının aşı olmayı reddettiği ve 1 Şubat 2022 tarihinden itibaren aşının zorunlu hale getirileceği duyurulmuştu. - VİYANA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet