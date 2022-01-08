Avusturya'da 40 bin gösterici Kovid-19 önlemlerine tepki gösterdi - Haberler
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Avusturya'da 40 bin gösterici Kovid-19 önlemlerine tepki gösterdi

Avusturya'da 40 bin gösterici Kovid-19 önlemlerine tepki gösterdi
AA / Aşkın Kıyağan - Haberler | Güncel

Avusturya'nın başkenti Viyana'da 40 bini aşkın protestocunun katıldığı Kovid-19 tedbirleri karşıtı gösteride, aşırı sağcı gruplarla polis arasında arbede yaşandı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da 40 bini aşkın protestocunun katıldığı Kovid-19 tedbirleri karşıtı gösteride, aşırı sağcı gruplarla polis arasında arbede yaşandı.

Başkentin tarihi meydanlarından Heldenplatz'da toplanan binlerce Kovid-19 önlemleri karşıtı gösterici, "Aşı zorunluluğuna ve kapanmaya hayır", "Önlemler kaldırılsın", "Erken seçim yazılı" pankartlar taşıdı.

Avusturya'da şubatta yürürlüğe girmesi beklenen aşı zorunluluğuna tepki gösteren protestocular, halihazırda uygulanan tedbirlerin de sonlandırılması talebinde bulundu.

Başbakan Karl Nehammer ve Sağlık Bakanı Wolfgang Mückstein'a yönelik sert eleştiride bulunan göstericiler, yılbaşı öncesi düzenlenen gösterilerde olduğu gibi erken seçim sloganları attı. Gösteriye 40 bini aşkın kişi katıldı.

Burada yapılan konuşmaların ardından protestocular, Ringstrasse Caddesi'ni trafiğe kapatarak yürüyüşe geçti.

Yürüyüş sırasında aşırı sağcı bazı grupların polise tehlikeli maddeler atması nedeniyle arbede yaşandı. Polis bazı göstericileri gözaltına alırken bazılarına ise cezai işlem uyguladı.

Arbede nedeniyle polis yürüyüşü kısa süreliğine engelledi. Emniyet güçlerine mukavemet gösteren kişilerin gözaltına alınmasının ardından protestocuların yürümesine izin verildi.

Günlük vaka sayılarının 9 bine yaklaştığı Avusturya'da Omicron varyantındaki artış nedeniyle hükümet yeni tedbirler almış, perşembe yapılan açıklamada, 11 Ocak'tan itibaren dışarıda da maske kullanma zorunluluğunun yürürlüğe gireceği duyurulmuştu.

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

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AA / Aşkın Kıyağan - Son Dakika Haberleri

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