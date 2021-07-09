Avusturya'da 22 Temmuz'dan itibaren alışveriş merkezlerinde maske zorunluluğu kaldırılacak
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Avusturya'da 22 Temmuz'dan itibaren alışveriş merkezlerinde maske zorunluluğu kaldırılacak

Avusturya'da 22 Temmuz'dan itibaren alışveriş merkezlerinde maske zorunluluğu kaldırılacak
Anadolu Ajansı / Aşkın Kıyağan - Haberler | Güncel

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uygulanan kapalı alanlarda maske kullanma zorunluluğunun 22 Temmuz'dan itibaren mağaza ve alışveriş merkezleri için sona ereceğini bildirdi.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uygulanan kapalı alanlarda maske kullanma zorunluluğunun 22 Temmuz'dan itibaren mağaza ve alışveriş merkezleri için sona ereceğini bildirdi.

Başbakan Kurz ve beraberindeki heyet düzenlenen ortak basın toplantısında salgına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kurz, ülkede aşı yaptırması gereken nüfusun yaklaşık yüzde 45'inin her iki doz aşıyı da yaptırdığını, bunun salgınla mücadelede olumlu bir gelişme olduğunu ifade etti.

Delta adı verilen Kovid-19 varyantının yeniden Avrupa'da günlük vaka sayılarının artmasına neden olduğuna işaret eden Kurz, kimseyi aşı yapmaya zorlamadıklarını ancak virüsün her türlü mutasyonuna karşı korunmanın aşıdan geçtiğinin altını çizdi.

Kurz, Kovid-19 önlemlerini kademeli olarak kaldırmayı sürdüreceklerini belirterek, 22 Temmuz'dan itibaren iş yerleri, mağaza ve alışveriş merkezlerinde maske zorunluluğunun kalkacağını, ancak toplu taşıma, günlük ihtiyaçların giderildiği market, banka gibi kapalı alanlarda maske kullanma zorunluluğunun süreceğini söyledi.

Avusturya'da son 24 saatte 163 yeni vaka görülürken, toplam vaka sayısı 651 bin 291'e, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1 artarak 10 bin 722'ye çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aşkın Kıyağan

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