Avusturya'da 2021 Yılı Mayıs Ayı Toptan Eşya Fiyat Endeksi Bir Önceki Yıla Oranla %10,9 Daha Yüksek Gerçekleşti
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Avusturya'da 2021 Yılı Mayıs Ayı Toptan Eşya Fiyat Endeksi Bir Önceki Yıla Oranla %10,9 Daha Yüksek Gerçekleşti

Avusturya'da 2021 Yılı Mayıs Ayı Toptan Eşya Fiyat Endeksi Bir Önceki Yıla Oranla %10,9 Daha Yüksek Gerçekleşti
Habermetre - Haberler | Toplum

Avusturya'nın resmi istatistik kurumu İstatistik Avusturya'nın ön hesaplamalarına göre, Mayıs 2021'de toptan eşya fiyatları endeksi (TEFE 2020), geçen yılın aynı ayına göre %10, 9 artışla 108, 7 puan oldu.

Avusturya'nın resmi istatistik kurumu İstatistik Avusturya'nın ön hesaplamalarına göre, Mayıs 2021'de toptan eşya fiyatları endeksi (TEFE 2020), geçen yılın aynı ayına göre %10, 9 artışla 108, 7 puan oldu. Bir önceki aya göre endeks toplamda %1. 7 arttı. Nisan 2021'de yıllık değişim oranı +%8, 7 idi.

Ürün özelinde incelendiğinde, özellikle eski ve artık malzemelerde %92. 9, birincil formlardaki kauçuk ve plastiklerde %75. 2, diğer madeni yağ ürünlerinde %58. 6, demir ve çelikte %50. 6 ve derilerde %36. 1 artış görüldü. Ayrıca motorin benzininde %31. 4, tahıl, tohum ve hayvan yeminde %27. 6, demir dışı metallerde %25. 8, tarım makineleri, ekipman ve aksesuarlarında %17, 7 ve ayrıca ham ahşap ve yarı mamul ahşap ürünlerde %15. 9 oranlarında gözle görülür fiyat artışları yaşandı.

Nisan 2021 ile karşılaştırıldığında, demir ve çelikte %10. 9, eski ve artık malzemelerde %9. 0, çiçekler ve bitkilerde %7. 0, demir dışı metallerde %6. 0, deri fiyatlarında %5, 5, tahıl, tohum ve hayvan yemi ile birincil formlardaki kauçuk ve plastiklerde %4. 6, diğer mineral yağ ürünlerinde %4. 0), ham ağaç ve ağaç ürünlerinde %3, 8 ve dizel dahil benzinde %3, 0 artış oldu.

Kaynak: Statistik Austria

Yayımlayan: Viyana Ticaret Müşavirliği

Kaynak: Habermetre

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Avusturya'da 2021 Yılı Mayıs Ayı Toptan Eşya Fiyat Endeksi Bir Önceki Yıla Oranla %10,9 Daha Yüksek Gerçekleşti - Haberler
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