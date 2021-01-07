Avusturya Cumhurbaşkanı Van der Bellen'den ABD'deki olaylara tepki Açıklaması
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Avusturya Cumhurbaşkanı Van der Bellen'den ABD'deki olaylara tepki Açıklaması

07.01.2021 01:27 | Son Güncelleme: 07.01.2021 01:36
Avusturya Cumhurbaşkanı Van der Bellen'den ABD'deki olaylara tepki Açıklaması

Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, ABD'nin başkenti Washington'da yaşanan olaylara ilişkin, "Özgürce yapılmış seçimlerin sonuçlarını kabul etmek ve iktidarın barışçıl bir şekilde devredilmesini sağlamak demokrasinin temel unsurlarından birisidir.

Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, ABD'nin başkenti Washington'da yaşanan olaylara ilişkin, "Özgürce yapılmış seçimlerin sonuçlarını kabul etmek ve iktidarın barışçıl bir şekilde devredilmesini sağlamak demokrasinin temel unsurlarından birisidir." ifadesini kullandı.

Van der Bellen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD demokrasisinin kalbi olan Kongre binasına popülistçe ve demokratik değerler gözetilmeksizin yapılan saldırıyı kaygı içinde takip ettiğini kaydetti.

Van der Bellen, "Özgürce yapılmış seçimlerin sonuçlarını kabul etmek ve iktidarın barışçıl bir şekilde devredilmesini sağlamak demokrasinin temel unsurlarından birisidir. ABD'nin bu demokratik kuralları muhafaza edeceğine olan inancım tamdır, her ne kadar şu anki başkan tereddüt etse de" değerlendirmesinde bulundu.

Trump taraftarlarının Kongre binasına girmesi

ABD Başkanı Donald Trump'ı destekleyen binlerce gösterici, Beyaz Saray önündeki mitingden sonra ABD Kongresine yürümüş ve Kongre binasının önündeki barikatları aşarak binaya girmeye çalışmıştı.

Polisle yaşanan çatışmalardan kısa süre sonra bazı göstericiler Senatoya girmişti.

Kongredeki Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylaması'nın onay oturumuna ara verilmiş, oturuma başkanlık eden Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Kongre üyeleri de binadan çıkarılmıştı.

ABD Başkanı Trump ise destekçilerinden evlerine dönmelerini istemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aşkın Kıyağan

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