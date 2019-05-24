Avusturya Büyükelçisi Tilly'den Vali Bilmez'e ziyaret
Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi Ulrike Tilly, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'i makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.
Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi Ulrike Tilly, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'i makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.
Beraberindeki Ticaret Ateşesi Georg Karabaczek ile valilik binasına gelen Büyükelçi Tilly'i, Vali Bilmez karşıladı. Valilik Şeref Defterini imzalayan Büyükelçi Tilly, Vali Bilmez'in makamına geçerek çeşitli konularda görüş alışverişinde bulundu.
Van'ın doğasına, turistik mekanlarına ve Van Gölü'ne hayran kaldığını belirten Tilly, özellikle kış turizm ve kayak merkezleri hakkında bilgi aldı.
Vali Mehmet Emin Bilmez ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, ziyaret karşılıklı hediye takdimi ile son buldu. - VAN
Kaynak: İHA