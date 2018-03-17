Avusturya Büyükelçisi Tilly'den ATO'ya Ziyaret

Avusturya Büyükelçisi Ulrike Tilly, Avusturya'nın Türkiye'de yatırım yapan ülkeler arasında ilk üçte yer aldığını belirterek, "Avusturyalı yatırımcılar Türkiye ekonomisinin gücünden güvenle bahsediyorlar. Burada olmaktan mutlular" dedi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ı ziyaret eden Büyükelçi Tilly, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin tüm hızıyla devam ettiğini kaydetti. Türkiye'deki Avusturyalı yatırımcıların hiçbir zaman şikayetçi olmadıklarını vurgulayan Büyükelçi Tilly, "Yatırımcılarımız, Türkiye ekonomisinin gücünden güvenle bahsediyorlar. Burada olmaktan mutlular. Büyükelçi olarak ticaret odalarımız arasındaki ilişkileri daha da güçlendirecek adımları atmaya hazırım" dedi.

Büyükelçi'den THY'ye övgü

Türk Hava Yolları'nın (THY) Ankara'dan Viyana'ya haftada iki gün direkt uçuş başlatmasından memnuniyet duyduklarını söyleyen Tilly, "Bu iki uçuş bile çok fark oluşturdu. Müteşekkiriz" dedi.

Türk Hava Yolları'ndan da övgüyle söz eden Büyükelçi Tilly, "Türk Hava Yolları bence en iyi havayolu. Hem modern uçakları var, hem her yere uçuyor, hem de çok iyi hizmet veriyor" diye konuştu.

Baran'dan yeni uçuş müjdesi

ATO Başkanı Baran ise, Avusturya'nın iş yapma kolaylığı açısından dünyada 22. sırada yer aldığını, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artması için ATO olarak üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını söyledi. Ankara ekonomisi ve ATO'nun çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgi veren Baran, hükümetin yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik düzenlemeleri çerçevesinde şirket kuruluşunu kolaylaştırdıklarını anlattı. ATO yönetiminin girişimleri sonucu Ankara'dan Paris, Frankfurt, Berlin ve Viyana'ya direkt uçuş başlatıldığını hatırlatan ATO Başkanı Baran, Mayıs ayında Londra'nın da aralarında bulunduğu 8 şehre Esenboğa'dan direkt uçuş başlatılacağı müjdesini verdi.

"IMF büyüme rakamlarını revize etti"

Dünyanın en zor coğrafyasında yer alan Türkiye'nin 35 yıldır PKK terörü ile mücadele ettiğini ve 15 Temmuz faciasını yaşadığını vurgulayan Baran, "Bu ülke çok büyük bir dirayet göstererek bunu da atlattı. En büyük sıkıntılarla boğuşurken genç nüfusu ve dinamizmi sayesinde Türkiye'nin ticareti, büyümesi, ihracatı durmuyor. 2017 yılı büyüme rakamı da göz kamaştırıcı olacak" dedi.

Türkiye ekonomisindeki gelişmeler karşısında Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) da rakamlarını revize etmek durumunda kaldığını kaydeden Baran, "IMF Küresel Beklentiler ve Politika Zorlukları isimli raporunda yer verdiği Gayrisafi Yurtiçi Hasıla Artışı tablosunda Türkiye'nin 2017'ye ilişkin büyüme tahminini yüzde 5,1'ten yüzde 6,3'e yükseltti" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na da değinen Baran, Türkiye'nin hiç kimsenin toprağında gözü olmadığını, sınırlarını korumak için operasyon yürüttüğünü vurguladı. - ANKARA