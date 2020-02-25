Avusturya Büyükelçiliği Müsteşarı Saupe, Şanlıurfa'da

25.02.2020 13:56 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:30

Avusturya Büyükelçiliği Müsteşarı Benedikt Saupe, Türk Kızılayı Haliliye Şubesini ziyaret etti.

Saupe ve beraberindeki heyet, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi.

Türk Kızılayı Haliliye Şubesini ziyaret eden Saupe, burada başkan Mehmet Keskin'den bilgi aldı.

Keskin, Türk Kızılayı'nın özellikle ihtiyaç sahibi olan Suriyeliler ve Türk vatandaşlarına yönelik yardım çalışmalarına ilişkin Saupe'ye detaylı bilgi verdi.

Saupe ise Türkiye Cumhuriyetinin ve halkının, Suriyeliler konusunda dünyaya örnek olacak bir yardımlaşma çalışması yaptığını belirtti.

Keskin, ziyaretin anısına Saupe'ye bakır fincan takımı hediye etti.

Kaynak: AA