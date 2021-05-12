Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz hakkında "yanlış ifade verdiği" gerekçesiyle soruşturma başlatıldı
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Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz hakkında "yanlış ifade verdiği" gerekçesiyle soruşturma başlatıldı

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz hakkında 'yanlış ifade verdiği' gerekçesiyle soruşturma başlatıldı
Anadolu Ajansı / Aşkın Kıyağan - Haberler | Güncel

Avusturya Mali Suçlar ve Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı, Avusturya Halk Partisi (ÖVP) Genel Başkanı ve Başbakan Sebastian Kurz ile Özel Kalem Müdürü Bernhard Bonelli'nin bir yolsuzluk soruşturması kapsamında "yanlış ifade" verdikleri gerekçesiyle haklarında soruşturma başlattı.

Avusturya Mali Suçlar ve Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı, Avusturya Halk Partisi (ÖVP) Genel Başkanı ve Başbakan Sebastian Kurz ile Özel Kalem Müdürü Bernhard Bonelli'nin bir yolsuzluk soruşturması kapsamında "yanlış ifade" verdikleri gerekçesiyle haklarında soruşturma başlattı.

Savcılıktan yapılan açıklamada, bir soruşturma kapsamında oluşturulan meclis komisyonunda tanık olarak görüşlerine başvurulan Başbakan Kurz ve Bonelli hakkında, heyete yanlış beyanda bulundukları iddiasıyla suçlu sıfatıyla soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Başbakan Kurz, Bakanlar Kurulu Toplantısı öncesinde düzenlediği basın toplantısında, hakkında soruşturma başlatıldığı bilgisini teyit etti ve soruşturmanın muhalefet partilerinin verdiği şikayet dilekçesi üzerine başlatıldığını söyledi.

Kurz, aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) ile kurduğu önceki koalisyon hükümeti dönemine ait bir yolsuzluk soruşturması kapsamında tanık olarak görüşüne başvurulduğunu, hatırladığı her şeyi doğru bir şekilde aktarmaya çalıştığını, yanlış beyanda bulunmadığını söyledi.

Soruşturma sonucunda herhangi bir ceza beklemediğini kaydeden Kurz, istifa etmeyeceğini, görevinin başında olduğunu dile getirdi.

Muhalefetten istifa çağrısı

Öte yandan, muhalefet Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) ve aşırı sağcı FPÖ, Başbakan'ın yanlış ve çelişkili beyanlarda bulunduğunu, bu nedenle hakkında soruşturma başlatıldığını, derhal istifa etmesi gerektiğini savundu.

Avusturya'da 2017-2019'da iktidarda olan merkez sağ ÖVP ve aşırı sağcı FPÖ koalisyon hükümeti döneminde gerçekleştiği iddia edilen çok sayıda yolsuzluk hakkında soruşturma yürütülmüştü.

Bu kapsamda oluşturulan araştırma komisyonuna 24 Temmuz 2020'de dönemin Başbakanı sıfatıyla davet edilen Kurz, tanık olarak sorgulanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aşkın Kıyağan

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