Avusturya Başbakanı'ndan Kriz Çıkaracak Sözler: Seçim Kampanyasına İzin Vermeyeceğiz

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, ORF radyosuna yaptığı açıklamada Avusturya'da Türkiye'deki erken seçim için yapılacak kampanyalara engel olacağını söyledi.

"SEÇİM KAMPANYASINI YASAKLAYACAĞIZ"

Avusturya'nın sağ koalisyon hükümeti, Türk siyasetçilerin Türkiye'de Haziran seçimleri öncesinde topraklarında kampanya yapmasını yasaklayacaklarını söyledi.

"ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, ORF radyosuna yaptığı açıklamada, "Erdoğan'ın önderliğindeki Türkiye, Avrupa'daki Türk kökenli toplulukları yıllardır kendi çıkarına kullanıyor. Avusturya'daki Türk seçim kampanyaları istenmiyor ve biz bunlara daha fazla izin vermeyeceğiz" ifadesini kullandı.

GEÇEN YIL DA YASAKLAMIŞLARDI

Avusturya'da geçen yıl da benzer bir olay yaşanmıştı. Dönemin Sosyal Demokrat Şansölyesi, Türk bakanların seçim kampanyası yapmasına izin vermemiş ve Avusturya'da bir yasa yürürlüğe girmişti. Bu yasa kapsamında, Viyana hükümetine yabancı ülkelerin siyasi buluşmalarına müdahale etmesinin önü açılmıştı.

REFERANDUM ÖNCESİ TÜRK BAKANLARIN TOPLANTILARI İPTAL EDİLMİŞTİ

Türkiye'de yapılan referandum öncesinde Türk bakanlar, Almanya ve Hollanda'ya gitmiş fakat bu toplantılar iptal edilmişti. Bu gelişme Ankara ile Avrupa Birliği ülkeleri arasında diplomatik krize sebep olmuştu.Avusturya'da yaklaşık 350.000-500.000 arasında Türk yaşarken Almanya'da 5.000.000 ve Fransa'da da 1.000.000 Türk ikamet ediyor. Hollanda ve İngiltere'de de yaklaşık 500.000 Türk'ün yaşadığı tahmin ediliyor.