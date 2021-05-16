Avusturya Başbakanı Kurz, yanlış beyanda bulunduğu gerekçesiyle hakkında ceza davası açılabileceğini söyledi
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Avusturya Başbakanı Kurz, yanlış beyanda bulunduğu gerekçesiyle hakkında ceza davası açılabileceğini söyledi

Avusturya Başbakanı Kurz, yanlış beyanda bulunduğu gerekçesiyle hakkında ceza davası açılabileceğini söyledi
Anadolu Ajansı / Aşkın Kıyağan - Haberler | Güncel

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Mali Suçlar ve Yolsuzlukla Mücadele Savcılığının, yanlış beyanda bulunduğu gerekçesiyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında kendisine ceza davası açılabileceğini belirtti.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Mali Suçlar ve Yolsuzlukla Mücadele Savcılığının, yanlış beyanda bulunduğu gerekçesiyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında kendisine ceza davası açılabileceğini belirtti.

Kronen gazetesine konuşan Kurz, bir yolsuzluk soruşturması kapsamında verdiği ileri sürülen yanlış beyanlara ilişkin başlatılan soruşturma ve istifa çağrıları hakkında açıklamada bulundu.

Kurz, "Eğer 58 sayfalık metindeki her kelimem yargı terazisinden geçirilirse, hakkımda ceza davası başlatılabileceği görüşündeyim, bu doğru." ifadesini kullandı.

Dava açılması durumunda herhangi bir mahkumiyet kararı beklemediğini aktaran Kurz, son günlerde başta muhalefet partileri olmak üzere çeşitli sivil toplum kuruluşlarının çağrılarına rağmen istifa etmeyeceğini kaydetti.

İsrail bayrağı asarak gündem değişikliği

Öte yandan Avusturya basınında yer alan haberlerde, Kurz'un, hakkındaki iddialar nedeniyle koalisyon ortağı Yeşiller Partisiyle ters düştüğü ve erken seçime gidilebileceği değerlendirmesi yapıldı.

Kurz'un, İsrail ile dayanışma halinde olduğunu göstermek için devlet binalarında bu ülkenin bayrağına yer vermesi, kendisine yönelik istifa çağrılarını örtbas girişimi olarak yorumlandı.

Soruşturma

Avusturya Mali Suçlar ve Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı, 12 Mayıs'ta, Kurz'un bir yolsuzluk soruşturması kapsamında yanlış beyanda bulunduğu gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Avusturya'da 2017-2019'da iktidarda olan merkez sağ ÖVP ve aşırı sağcı FPÖ koalisyon hükümeti döneminde gerçekleştiği iddia edilen çok sayıda yolsuzluk hakkında soruşturma yürütülmüştü.

Bu kapsamda oluşturulan araştırma komisyonuna 24 Temmuz 2020'de dönemin Başbakanı sıfatıyla davet edilen Kurz, tanık olarak sorgulanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aşkın Kıyağan

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