Avusturya Başbakanı Kurz Bulgaristan'da

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Bulgaristan ile en önemli ortak çalışma alanının güvenlik olduğunu belirterek, "Özellikle dış sınırlar ve yasadışı göçün önlenmesi esastır." dedi.

Bulgaristan'a bir günlük resmi ziyaret için gelen Kurz, Bulgar mevkidaşı Boyko Borisov ile görüştü. Görüşmenin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi.

Bulgaristan'a, haziran sonuna kadar yürüteceği Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanlığı görevinde başarılar dileyen Kurz, dönem başkanlığını Bulgaristan'dan devralacak ülkesinin bu dönemde Avrupa'yı daha da güçlü hale getirmeye çalışacağını bildirdi.

Mevkidaşı Borisov ile görüşmesinde Avrupa'nın dış sınırının güvenliği konusunu ele aldıklarını belirten Kurz, "En önemli ortak çalışma alanımız güvenlik. Özellikle dış sınırlar ve yasadışı göçün önlenmesi esastır." diye konuştu.

Bulgaristan'a ve Borisov'a bu konudaki çabalarından dolayı teşekkür eden Kurz, "Dostum, çabaların sayesinde göç dalgası önemli ölçüde durduruldu." ifadesini kullandı.

Bulgaristan'ın Schengen'e üyeliğine destek veren Kurz, AB'de dış sınırların muhafazasına bu kadar çok yatırım yapmış olan başka bir ülke olmadığını kaydetti.

Başbakan Boyko Borisov da Avrupa'da herkesin Bulgaristan'ı göç baskısını sıfıra indirmiş olmasını takdirle karşıladığını aktardı.

Borisov, 26 Mart'ta Varna şehrinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Komisyonu Başkanı Jean- Claude Juncker ve Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk'ın katılımıyla yapılacak toplantıda sınırın güvenliği konusunda başka ilerlemelerin sağlanabileceğini ifade etti.

Borisov, "Karşılıklı anlayışla paylaştığımız konu şu ki; huzur olması için dış sınırın korunması gerekiyor. O arada diplomatlar harekete geçip savaşların durdurulmasını sağlasınlar." dedi.