Avusturya Başbakanı Kurz: AB net çizgi çeksin, Erdoğan göçmenleri silah olarak kullanıyor
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Avusturya Başbakanı Kurz: AB net çizgi çeksin, Erdoğan göçmenleri silah olarak kullanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "insanları silah olarak kullandığını" öne süren Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, AB'nin bu konuda net bir çizgi çekmesi gerektiğini belirtti.

05.01.2020 16:28 | Son Güncelleme: 05.01.2020 16:28
Avusturya Başbakanı Kurz: AB net çizgi çeksin, Erdoğan göçmenleri silah olarak kullanıyor

Zorlu koalisyon görüşmeleri sonrasında yeniden başbakanlık koltuğuna oturmaya hazırlanan Başbakanı , çeşitli basın kuruluşlarına verdiği röportajlarda Türkiye'nin göçmenlere yönelik politikası konusundaki görüşlerini açıkladı. Kurz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "insanları silah olarak kullandığını" öne sürerek 'nin (AB) bu konuda net bir çizgi çekmesi gerektiğini belirtti.


Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, kasım ayından bu yana yürüttüğü koalisyon görüşmelerinde Yeşiller'in desteğini almasının ardından yarın yeniden başbakanlık koltuğuna oturmaya hazırlanıyor. Koalisyon anlaşmasında iklim değişikliğiyle mücadele ve siyasette şeffaflık sözü veren Kurz, karşılığında göçmenlik politikasındaki çizgisini Yeşiller'e kabul ettirdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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