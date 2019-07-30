Avusturya Alplerinde geleneksel Kelt güreşi etkinliği

Avusturya Alpleri her yıl 25 Temmuz'da geleneksel Kelt güreşi Hundstoa ya da diğer adıyla Jakobi Ranggeln etkinliklerine ev sahipliği yapıyor.

Salzburg sınırları içinde yer alan Hundstein dağında düzenlenen etkinlikler, 2010 yılından beri UNESCO'nun Kültür Mirası listesinde yer alıyor. Euronews.com'da Görüntüle