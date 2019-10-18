Avusturya: 4 Türk, IŞiD'e eleman kazandırdıkları gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldı

Avusturya: 4 Türk, IŞiD'e eleman kazandırdıkları gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldı

Avusturya'da Türk kökenli dört kişi IŞİD'e eleman kazandırmak için çalıştıklarıyla gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldı.

18.10.2019 12:27
Avusturya: 4 Türk, IŞiD'e eleman kazandırdıkları gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldı

Avusturya'da Türkiye doğumlu dört kişi "IŞİD'e eleman kazandırmak için çalıştıkları" gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldı.


Dini bir cemaat olarak hareket ettikleri belirtilen zanlılardan birinin imam olduğu kaydedildi. IŞİD'in Suriye'deki koluyla bağlantılı oldukları tespit edilen imama 7 yıl, diğer üç zanlıya ise 6 yıl, 5 yıl ve 5 ay hapis cezaları verildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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