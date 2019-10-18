Avusturya: 4 Türk, IŞiD'e eleman kazandırdıkları gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldı

18.10.2019 12:27

Avusturya'da Türkiye doğumlu dört kişi "IŞİD'e eleman kazandırmak için çalıştıkları" gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldı.



Dini bir cemaat olarak hareket ettikleri belirtilen zanlılardan birinin imam olduğu kaydedildi. IŞİD'in Suriye'deki koluyla bağlantılı oldukları tespit edilen imama 7 yıl, diğer üç zanlıya ise 6 yıl, 5 yıl ve 5 ay hapis cezaları verildi. Euronews.com'da Görüntüle