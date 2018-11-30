Avusturalyalı Öğrenciler İklim Değişikliği Protestosu İçin Okulu Astı

– Avusturalyalı öğrenciler iklim değişikliği için harekete geçilmesi gerektiğini savunarak büyük bir protesto eylemi gerçekleştirdi.

BBC'de yer alan bir habere göre, binlerce Avusturalyalı öğrenci, hükümetin iklim değişikliği politikaları konusunda yetersiz kalmasını protesto etmek için Cuma günü okulu astı.

Paris iklim anlaşması gereğince 2030'a kadar karbon salınımı miktarını 2005'teki seviyenin yüzde 26 – yüzde 28 bandı altına azaltma planları yapan Avusturalya'nın, BM tarafından yayınlanan rapora göre, birçok ülke gibi karbon salınımı azaltma hedeflerinin gerisinde olduğu ve geçen seneden beri iklim değişikliği politikalarında "hiçbir gelişme kaydetmediğine" işaret edildi.

Bunun üzerine 15 yaşındaki İsveçli kız Greta Thunberg'in Cuma günü okulu asıp İsveç parlamentosunun önünde oturup hükümetin iklim değişikliği konusunda harekete geçmemesini protesto etmesinden etkilenen Avusturalyalı öğrenciler ülke çapında okulu asıp Avusturalya hükümetini protesto etme kararı aldı.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Pazartesi günkü açıklamasında "öğrencilerin okul saatlerindeki aktivizm planlarını" eleştirmiş ve "hükümetinin iklim değişikliği sorunu konusunda çalıştığını" söylemişti.

BBC'ye konuşan öğrenciler başbakanın bu sözlerinin, protesto yapma kararlılıklarını daha da arttırdığını belirtti ve öğrencilerden biri olan Jagveer Singh "bugünkü siyasetçilerin aldıkları kararların sonuçlarını çekecek olanlar bizleriz" dedi.

Haberde aynı zamanda, iklim değişikliği konusunda harekete geçilmesini isteyen öğrencilerin protestolarının tüm eyalet başkentlerinde ve 20 farklı diğer kentte sürdüğü bilgisine yer verildi. - İstanbul