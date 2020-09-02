Avusturalyalı bilim adamlarından meme kanserine karşı "bal arısı zehri" buluşu
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Avusturalyalı bilim adamlarından meme kanserine karşı "bal arısı zehri" buluşu

Batı Avustralya Üniversitesi (University of Western Australia) tarafından yapılan araştırmada, bal arılarının zehrinin, sağlıklı hücrelere zarar vermeden meme kanseri türlerini tedavi etmek için kullanılabileceği açıklandı.

Avusturalyalı bilim adamlarından meme kanserine karşı
02.09.2020 12:00 | Son Güncelleme: 02.09.2020 12:03

Batı Avustralya Üniversitesi (University of Western Australia) tarafından yapılan araştırmada, bal arılarının zehrinin, sağlıklı hücrelere zarar vermeden meme kanseri türlerini tedavi etmek için kullanılabileceği açıklandı.

Avusturyalı biliminsanlarından meme kanserine karşı kritik açıklama geldi. Batı Avustralya Üniversitesi (University of Western Avustralya) tarafından yapılan araştırmada, bal arılarının zehrinin, sağlıklı hücrelere zarar vermeden meme kanseri türlerini tedavi etmek için kullanılabileceği açıklandı.

312 ARININ ZEHRİ KULLANILDI

Uzmanlar, araştırmanın bir parçası olarak Avustralya'nın Perth kenti, İrlanda ve İngiltere'de bulunan 312 arının zehrini kullandı. Ekip zehrin, sınırlı tedavisi olan farklı meme kanseri türleri üzerindeki etkilerini inceledi ve zehrin tümörleri ve kanserli hücreleri hızla yok ettiği keşfedildi.

KANSER HÜCRELERİNİN YÜZDE 100'ÜNÜ ÖLDÜRMEK İÇİN KULLANILDI

Bu araştırmadan önce bal arısı zehrinin ya da zehrin 'melitin' adı verilen bir bileşeninin, kanserli ve normal hücre tipleri üzerindeki etkilerinin karşılaştırılmadığı belirtildi. Araştırmacıların, 'melitin'i zehirden ayırabildiği, yeniden yaratabildiği daha sonra da normal hücreler üzerinde bir etkisi olmadan kanser hücrelerinin yüzde 100'ünü öldürmek için kullandığı ifade edildi. Ekip, elde edilen sentetik ürünün, bal arısı zehrinin anti-kanser etkilerinin çoğunu yansıttığını buldu. Ürünün, diğer kanserli hücrelerin yanı sıra üçlü negatif meme kanserinin yaşayabilirliğini 'seçici ve hızlı bir şekilde' azaltmayı başardığı ifade edildi.

ZEHİR, KANSER HÜCRELERİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE AZALTTI

Araştırmanın başındaki isim Doktor Ciara Duffy, doğru konsantrasyonlardaki 'melitin'in 60 dakika içinde kanser hücresi zarlarını tamamen yok etmek için kullanılabileceğini söyledi. Ayrıca, bal arısı zehri içindeki 'melitin'in başka özelliğinin daha dikkat çektiği ve 20 dakika içinde kanser hücresi büyümesi ve hücre bölünmesi için gerekli olan kanser hücrelerinin kimyasal mesajlarını önemli ölçüde azaltmayı başardığı ifade edildi. Ek olarak, meme kanseri hücre zarlarında gözenekler veya delikler oluşturduğu ve hücre ölümünü artırmak için diğer tedavilerin kanser hücresine girmesini potansiyel olarak mümkün kıldığı için 'melitin'in mevcut kemoterapi ilaçlarıyla kullanılıp kullanılmayacağı test edildiği belirtildi.


Kaynak: DHA

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