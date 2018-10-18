Avusturalya'ya Kaçmak İsteyen 3 PKK'lı Gaziantep'te Yakalandı

Gaziantep'te Avusturalya'ya kaçmaya çalışan 3 PKK/KCK terör örgütü üyesi yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep'te faaliyetlerde bulunmak üzere Avusturalya'dan gelen 3 PKK/KCK terör örgütü üyeleri tekrar ülkelerine dönmek isterken yakalandı.

Açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde, yapılan operasyonda, PKK/KCK terör örgütü adına Avusturalya'da faaliyetlerde bulunduğu, örgüt adına faaliyetlerde bulunmak üzere Ülkemize/Gaziantep İline geldiği ve tekrar Avusturalya'ya dönecekleri yönünde bilgiler elde edilmiştir. Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünü övücü, özendirici paylaşımlar yaparak örgütün propagandasını yaptığı tespit edilen 3 şahıs yurt dışına çıkmak üzereyken Gaziantep Havalimanı'nda yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi. - GAZİANTEP