Avustralyalıların Lone Pine Anıtı'nda anma töreni ÇANAKKALE Kara Savaşları'nın 105'inci yıl dönümü dolayısıyla Avustralyalıların tarihi alandaki Lone Pine Anıtı'nda anma töreni düzenlendi.

ÇANAKKALE Kara Savaşları'nın 105'inci yıl dönümü dolayısıyla Avustralyalıların tarihi alandaki Lone Pine Anıtı'nda anma töreni düzenlendi.

Gelibolu Yarımadası'ndaki Lone Pine Anıtı'nda, Avustralya Askeri Ateşesi Albay Richard Campbell'ın açılış konuşmasıyla başlayan törene; Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Yeni Zelanda Ankara Büyükelçisi Wendy Hinton, Avustralya Ankara Büyükelçisi Marc Innes-Brown, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Eceabat Kaymakamı Hasan Ongu, Gelibolu 18'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Erdin ve protokol üyeleri katıldı. Koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe korunarak, gerçekleştirilen törende Avustralya Ankara Büyükelçisi Marc Innes-Brown ve Avustralya Askeri Ateşesi Albay Richard Campbell tarafından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı. Çanakkale Avustralya Konsolosu Lucas Rabson'un anma kasidesini okumasının ardından Vali İlhami Aktaş, Avustralya Ankara Büyükelçisi Marc Innes-Brown, Gelibolu 18'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Erdin ve Avustralya Askeri Ateşesi Albay Richard Campbell, anıta çelenk bıraktı.Tören, saygı duruşunun ardından sona erdi.

Kaynak: DHA