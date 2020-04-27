Avustralyalılar koronavirüs telefon uygulamasına hücum etti: 24 saatte 2 milyon kullanıcı Avustralya'da koronavirüs ile mücadele kapsamında geliştirilen akıllı telefon uygulamasını 24 saatte yaklaşık 2 milyon kişi indirdi.

Avustralya'da koronavirüs ile mücadele kapsamında geliştirilen akıllı telefon uygulamasını 24 saatte yaklaşık 2 milyon kişi indirdi. Koronavirüs taşıyanların tespitini kolaylaştırmak için geliştirilen uygulamayı 1.9 milyon kişi telefonuna yükledi. Bluetooth ile çalışan uygulama eğer kullanıcılarından biri Covid-19 pozitif çıkarsa onun yakınındaki diğer kullanıcılara bir uyarı notu yolluyor. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com