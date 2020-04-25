Avustralyalılar Anzak Günü'nde atalarını evlerinde andı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Avustralyalılar Anzak Günü'nde atalarını evlerinde andı - Haberler
Avustralya, Gelibolu, Canberra, Güncel, Haber

Avustralyalılar Anzak Günü'nde atalarını evlerinde andı

Avustralya'da, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemeye yönelik yasak ve kısıtlamalar nedeniyle Anzak Günü törenlerine katılamayan Avustralyalılar, atalarını televizyonlardan yapılan canlı yayınları izleyerek andı.

25.04.2020 06:50 | Son Güncelleme: 25.04.2020 06:50
Avustralyalılar Anzak Günü'nde atalarını evlerinde andı

Avustralya'da, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemeye yönelik yasak ve kısıtlamalar nedeniyle Anzak Günü törenlerine katılamayan Avustralyalılar, atalarını televizyonlardan yapılan canlı yayınları izleyerek andı.

Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı İmparatorluğu'na karşı İngiltere'nin yanında savaşa giren Avustralya ve Yeni Zelanda Kolordusunun (ANZAC) Gelibolu Yarımadası'na asker çıkardığı gün olan 25 Nisan'da, Avustralya'da her yıl yüz binlerin katılımıyla gerçekleşen Anzak Günü Anma Törenleri, bu yıl Kovid-19 önlemleri nedeniyle kısıtlandı.

Kovid-19 önlemleri kapsamında, halkın katılımı yasaklanan Şafak Ayini ve Anzak Yürüyüşü, başkent Canberra'nın yanı sıra eyalet başkentlerinde kısıtlı sayıda resmi katılımla gerçekleşti.

Televizyonlardan canlı yayınlanan anma törenlerine gidemeyen Avustralyalılar, büyük dedelerinin resimlerinin yer aldığı fotoğrafları, Anzakları anma sembolü olan "unutmayacağız" yazılı pankartları ve düzenledikleri saygı duruşlarını sosyal medya üzerinden paylaşarak, atalarını evlerinde andı.

Bazı Avustralyalılar da evlerinin önüne çıkarak komşularıyla birlikte, geçmişte ülkeye hizmet eden askerlerin anısına saygı duruşunda bulundu.

"Bizi bu kadar özgür kılanları unutmayalım"

Başkent Canberra'daki Savaş Anıtı'nda düzenlenen Şafak Ayini töreninde, askerlerin yaptığı görevlere övgüde bulunan Avustralya Başbakanı Scott Morrison, "O kadar genç yaşta, bizi bu kadar özgür kılanları unutmayalım." ifadesini kullandı.

Anzak Günü geleneklerinin ilk kez kesintiye uğradığını ancak normalden daha az katılımla yapılan törenlerin, verilen hizmetin anlamını azaltmayacağını kaydeden Başbakan Morrison, "Büyük Savaş (1. Dünya Savaşı) sonrası 1919 yılındaki ilk Anzak Günü'nde İspanyol gribi salgınıyla mücadele ettiğimizden, geri dönen gaziler için düzenlenen şehir yürüyüşü ve törenler yapılamamıştı. Sokaklarımızın boş olmasına rağmen geri dönen o gaziler unutulmamıştı." dedi.

ANZAC'ın Gelibolu'ya asker çıkardığı 25 Nisan 1915'in yıl dönümünde, her yıl Avustralya'da Anzak Günü anma programları kapsamında hayatlarını kaybeden askerler anılıyor.

Ancak bu sene ülkede uygulanan Kovid-19 tedbirleri nedeniyle, her yıl Türklerin de katıldığı Anzak Yürüyüşü dahil çok sayıda anma programı iptal edildi.

Yurt dışından gelen yabancılara sınırların kapalı olduğu Avustralya'da, açık veya kapalı alanlarda hane halkı dışında ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi ve acil durumlar haricinde akraba ve ev ziyaretleri yasak.

Cenaze defin işlemlerinin 10, düğünlerin 5 kişiyle yapılabildiği Avustralya'da, kısıtlama ve karantina kurallarına uymayanlar para ve hapis cezalarına çarptırılıyor.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Beyaz Saray doktoru, Trump'ın beyin yakan 'koronavirüs' önerisi karşısında dondu kaldı Haberler
Beyaz Saray doktoru, Trump'ın beyin yakan "koronavirüs" önerisi karşısında dondu kaldı
Çobanlığı bırakıp İngiltere'ye gitti! Şimdi fast food zinciri sahibi Haberler
Çobanlığı bırakıp İngiltere'ye gitti! Şimdi fast food zinciri sahibi
18 yıl önce ağabeyini öldüren zanlıyı, korona temizliği ele verdi Haberler
18 yıl önce ağabeyini öldüren zanlıyı, korona temizliği ele verdi
Korona dünyaya yayılmadan Okyanus'a açılan çift, geri döndüğünde şoke oldu Haberler
Korona dünyaya yayılmadan Okyanus'a açılan çift, geri döndüğünde şoke oldu
15 yaşındaki Berfin, evlerine açılan ateş sonrası hayatını kaybetti Haberler
15 yaşındaki Berfin, evlerine açılan ateş sonrası hayatını kaybetti
17 yaşındaki kayıp kız, arazide uyurken bulundu Haberler
17 yaşındaki kayıp kız, arazide uyurken bulundu
İngiltere'de bakanların olası bir virüs salgınına karşı geçen yıl uyarıldığı ortaya çıktı
İngiltere'de bakanların olası bir virüs salgınına karşı geçen yıl uyarıldığı ortaya çıktı
Hong Kong basını, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un'un öldüğünü iddia etti
Hong Kong basını, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un'un öldüğünü iddia etti
Eski Galatasaraylı Gomis, Fenerbahçe'ye Sebastian Giovinco için onay verdi
Eski Galatasaraylı Gomis, Fenerbahçe'ye Sebastian Giovinco için onay verdi
Koronadan 50 bin kişinin öldüğü ABD'de defin işlemlerine vinç de dahil edildi
Koronadan 50 bin kişinin öldüğü ABD'de defin işlemlerine vinç de dahil edildi
Başhekim'den korona tedavisi gören anne-babalarıyla ilgilenmeyen kişilere tepki: Sizi buradan ifşa etmemi ister misiniz?
Başhekim'den korona tedavisi gören anne-babalarıyla ilgilenmeyen kişilere tepki: Sizi buradan ifşa etmemi ister...
Koronanın ortaya çıktığı Vuhan'dan güzel haber: Son ağır hasta da iyileşti
Koronanın ortaya çıktığı Vuhan'dan güzel haber: Son ağır hasta da iyileşti
Ramazan'ın ilk gününde fırınlarda sosyal mesafeli pide kuyruğu
Ramazan'ın ilk gününde fırınlarda sosyal mesafeli pide kuyruğu
Dora isimli yavru köpeği öldüren şüpheliye ev hapsi cezası verildi
Dora isimli yavru köpeği öldüren şüpheliye ev hapsi cezası verildi
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap: Önümüzdeki bir kaç haftayı izledikten sonra bazı yasaklar gevşetilebilir
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap: Önümüzdeki bir kaç haftayı izledikten sonra bazı yasaklar...
Mansur Yavaş, ihtiyaç sahipleri için 'Bir iftar da benden' kampanyası başlattı
Mansur Yavaş, ihtiyaç sahipleri için "Bir iftar da benden" kampanyası başlattı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü son koronavirüs rakamlarını değerlendirdi: Salgında iniş süreci başladı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü son koronavirüs rakamlarını değerlendirdi: Salgında iniş süreci başladı
Kardeşinin aldatıldığını öğrenen şahıs, eniştesini öldürüp ağabeyini yaraladı
Kardeşinin aldatıldığını öğrenen şahıs, eniştesini öldürüp ağabeyini yaraladı
Şanlıurfa'da köpek saldırısına uğrayan küçük Davut, kurtarılamadı
Şanlıurfa'da köpek saldırısına uğrayan küçük Davut, kurtarılamadı
Messi'nin odasının duvarlarındaki Muhammed Ali posterleri dikkat çekti
Messi'nin odasının duvarlarındaki Muhammed Ali posterleri dikkat çekti
Salgında, 10 Nisan gecesinin etkisi 20-21 Nisan'da ortaya çıktı
Salgında, 10 Nisan gecesinin etkisi 20-21 Nisan'da ortaya çıktı
Sefirin Kızı dizisinin oyuncusu Ömer Edip Tepeli baba oluyor
Sefirin Kızı dizisinin oyuncusu Ömer Edip Tepeli baba oluyor
Çin'de bir anne ve bebeğine bufalo saldırdı
Çin'de bir anne ve bebeğine bufalo saldırdı
Neymar'ın annesi, kendisinden 31 yaş küçük sevgilisi Tiago Ramos'tan ayrıldı
Neymar'ın annesi, kendisinden 31 yaş küçük sevgilisi Tiago Ramos'tan ayrıldı
Bilim insanlarından dikkat çeken araştırma: Koronavirüsün vücuda ana giriş kapısı bulundu
Bilim insanlarından dikkat çeken araştırma: Koronavirüsün vücuda ana giriş kapısı bulundu
Güngören'de karantinaya giren Fenerbahçeli Isla ve ailesi, bugün evlerine geçiyor
Güngören'de karantinaya giren Fenerbahçeli Isla ve ailesi, bugün evlerine geçiyor
Apartmandaki koronavirüs temizliği, 18 yıllık cinayeti ortaya çıkardı
Apartmandaki koronavirüs temizliği, 18 yıllık cinayeti ortaya çıkardı
Youtube'a yüklenen ilk videonun üzerinden tam 15 yıl geçti
Youtube'a yüklenen ilk videonun üzerinden tam 15 yıl geçti
Rusya Merkez Bankası döviz satışında rekor tazeledi
Rusya Merkez Bankası döviz satışında rekor tazeledi
İçişleri Bakanlığı'ndan CHP'li Veli Ağbaba'nın 'Atatürk'ün resmi yok' iddialarına yanıt: Tamamen iftira ve yalandır
İçişleri Bakanlığı'ndan CHP'li Veli Ağbaba'nın "Atatürk'ün resmi yok" iddialarına yanıt: Tamamen iftira ve...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Berat Albayrak Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Aslı Enver Cem Yılmaz Yıldız Tilbe Rafet El Roman
Spor Falcao Fatih Terim Ergin Ataman Sergen Yalçın Fernando Muslera
Daha Fazla Almanya Ramazan Futbolcu 23 Nisan
Şu an buradasınız: Avustralyalılar Anzak Günü'nde atalarını evlerinde andı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.4.2020 07:11:10. #1.15#
title