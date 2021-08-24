Avustralyalı yatırımcı Issa Ammar Türkiye'de yeni şube açacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Avustralyalı yatırımcı Issa Ammar Türkiye'de yeni şube açacak

Avustralyalı yatırımcı Issa Ammar Türkiye'de yeni şube açacak
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Avustralyalı genç iş insanı Issa Ammar, yeni şubeler açarak Türkiye'de birçok farklı ilde yatırım yapmak istediğini açıkladı.

Avustralyalı genç iş insanı Issa Ammar, yeni şubeler açarak Türkiye'de birçok farklı ilde yatırım yapmak istediğini açıkladı.

Çevrimiçi saç ve güzellik firması AMR Hair & Beauty CEO'su Avustralyalı iş insanı Issa Ammar, Batı Sydney merkezli şirketinin Adana ve Mersin yatırımlarından sonra Türkiye'nin farklı illerinde de faaliyette bulunacağını bildirdi.

"İSTANBUL VE ADANA'YA ŞUBE AÇACAĞIZ"

Marka olarak en önemli önceliklerinin güzellik olduğunu dile getiren Issa, kadınların hiçbir koşulda güzelliklerinden ödün vermeyeceğine işaret ederek, "Güzellik bizim en önemli önceliğimiz. Güzellik endüstrisi tüm dünyada hızla gelişiyor. Verilere göre; güzellik sektöründeki e-ticaret endüstrisi yıllık baremde yüzde 18,8 artış gösterdi. Online işlemler ise bu sektördeki satışların yüzde 53'ünden fazlasını oluşturuyor. Bu alandaki müşterilerin online olmaları, satın alma sıklıklarının giderek artırıyor. Türkiye de dinamik genç nüfusu ile teknolojiyi yakından takip eden bir ülke. Biz de Türkiye'ye yatırım yapmayı, iş ortaklığını önemsiyoruz. İlk olarak İstanbul ve Adana'ya şube açacağız. Açacağımız yeni şubelerimizle bu ortaklıkları büyütmeyi ve güçlendirmeyi hedefliyoruz. Müşterilerimizin mutlu olmalarını sağlamak, ekip arkadaşlarımızın motivasyonunu korumak bizim için çok önemli. Bu anlayışla üretmeye devam ediyoruz dedi.


Avustralyalı yatırımcı Issa Ammar Türkiye'de yeni şube açacak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Dünya genelinde 5 milyar dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Dünya genelinde 5 milyar dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
AK Parti Sözcüsü Çelik, MKYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (3)
AK Parti Sözcüsü Çelik, MKYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (3)
Türkiye'de 18 bin 857 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 232 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 18 bin 857 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 232 kişi hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamid Karzai Jens Stoltenberg Mevlüt Çavuşoğlu Ali Mahir Başarır Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Deniz Akkaya Merve Boluğur Celil Nalçakan
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Abdullah Avcı Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Avustralyalı yatırımcı Issa Ammar Türkiye'de yeni şube açacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.8.2021 13:40:26. #1.16#

title