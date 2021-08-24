Avustralyalı yatırımcı Issa Ammar Türkiye'de yeni şube açacak

Avustralyalı genç iş insanı Issa Ammar, yeni şubeler açarak Türkiye'de birçok farklı ilde yatırım yapmak istediğini açıkladı.

Avustralyalı genç iş insanı Issa Ammar, yeni şubeler açarak Türkiye'de birçok farklı ilde yatırım yapmak istediğini açıkladı.

Çevrimiçi saç ve güzellik firması AMR Hair & Beauty CEO'su Avustralyalı iş insanı Issa Ammar, Batı Sydney merkezli şirketinin Adana ve Mersin yatırımlarından sonra Türkiye'nin farklı illerinde de faaliyette bulunacağını bildirdi.

"İSTANBUL VE ADANA'YA ŞUBE AÇACAĞIZ"

Marka olarak en önemli önceliklerinin güzellik olduğunu dile getiren Issa, kadınların hiçbir koşulda güzelliklerinden ödün vermeyeceğine işaret ederek, "Güzellik bizim en önemli önceliğimiz. Güzellik endüstrisi tüm dünyada hızla gelişiyor. Verilere göre; güzellik sektöründeki e-ticaret endüstrisi yıllık baremde yüzde 18,8 artış gösterdi. Online işlemler ise bu sektördeki satışların yüzde 53'ünden fazlasını oluşturuyor. Bu alandaki müşterilerin online olmaları, satın alma sıklıklarının giderek artırıyor. Türkiye de dinamik genç nüfusu ile teknolojiyi yakından takip eden bir ülke. Biz de Türkiye'ye yatırım yapmayı, iş ortaklığını önemsiyoruz. İlk olarak İstanbul ve Adana'ya şube açacağız. Açacağımız yeni şubelerimizle bu ortaklıkları büyütmeyi ve güçlendirmeyi hedefliyoruz. Müşterilerimizin mutlu olmalarını sağlamak, ekip arkadaşlarımızın motivasyonunu korumak bizim için çok önemli. Bu anlayışla üretmeye devam ediyoruz dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı