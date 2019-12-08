Avustralyalı yabancı terörist savaşçı, sınır dışı edildi
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Avustralyalı yabancı terörist savaşçı, sınır dışı edildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Avustralya uyruklu yabancı terörist savaşçının (YTS) ülkesine sınır dışı edildiği duyurdu.

08.12.2019 10:22 | Son Güncelleme: 08.12.2019 10:22
Avustralyalı yabancı terörist savaşçı, sınır dışı edildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, uyruklu yabancı terörist savaşçının (YTS) ülkesine sınır dışı edildiği duyurdu.

'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün bir Avustralya uyruklu YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir" denildi.

ANKARA, -


Kaynak: DHA
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