Avustralyalı Türklerden yangınzedelere yardım

22.11.2019 10:48 | Son Güncelleme: 22.11.2019 10:48

Türkiye'nin Melbourne Başkonsolosluğu İdari ve Sosyal İşler Ataşeliği tarafından Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren camilerde Avustralya'daki orman yangınlarının mağdurlarına yardım kampanyası başlatıldı.

Türk İslam Cemiyetleri ile ortaklaşa "Avustralya'daki Yangının Yaralarını Birlikte Saralım" temasıyla 10 gün sürecek kampanyada, yangınzedelere ulaştırılmak üzere camilerde ve sosyal medya üzerinden yardım toplanacak.

Diğer camilerde olduğu gibi kampanyayı hem vaazla hem de cuma hutbesiyle cemaate ilan eden Thomastown Camisi İmamı Recep Akakuş, "Allah'ım Avustralya'da yangınların etkili olduğu bölgelerde yaşayan insanlara, diğer canlılara ve yangınlarla mücadele eden tüm görevlilere kolaylık ihsan eyle. Bir an evvel bu afetten kurtulmayı bizlere ve birlikte yaşadığımız bütün toplumlara nasip eyle. Şüphesiz Sen duaları işiten ve kabul edensin." şeklinde dua etti.

Yardımlar yangından etkilenenlere ulaştırılacak

Kampanya hakkında AA muhabirine açıklama bulunan Melbourne Başkonsolosluğu İdari ve Sosyal İşler Ataşesi Prof. Dr. Nuh Arslantaş, ormanların Türk-İslam tarihinde, içinde yaşayan canlılar, çevre ve insan yaşamına katkıları bakımından çok önemsendiğini söyledi.

Ölüm ve yaralanmalara neden olan yangınların toplumda korku ve heyecan oluşturduğunu dile getiren Prof. Dr. Arslantaş, "Türk-İslam toplumu olarak, onların korkularını, acılarını paylaşmak ve yangından doğrudan veya dolaylı olarak etkilenen insanlara katkı sağlamak amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığımıza bağlı olan camilerimizde bir yardım kampanyası başlattık." dedi.

"Allah, bu afetlerden hem bizi hem de bütün Avustralya'yı korusun"

Herkesin kampanyaya cami yönetimlerine bizzat müracaat ederek veya sosyal medya üzerinden duyurulan Avustralya Diyanet Derneği (Australian Diyanet Association) hesabına maddi yardımda bulunarak katılabileceğini belirten Arslantaş, "Allah bu tür afetleri yaşatmasın. Bu afetlerden hem toplumuzu hem de bütün Avustralya'yı korusun diye dua ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Avustralya da bizim ülkemiz"

Daha önce ihtiyaç görülen alanlarda yaptıkları gibi bu kez de yangınzedeler için maddi yardım topladıklarını dile getiren Thomastown Türk-İslam Cemiyeti Başkan Yardımcısı Muhittin Yoldaş da "Çocuklarımız burada doğdu büyüdü. Burası da bizim ülkemiz, gerçekten de böyledir. Biz zaten dinimizin gereğini yapıyoruz. Peygamber Efendimizin tavsiyeleri, nasihatleri var, hem yaşamak hem de yaşatmak lazım." diye konuştu.

Avustralya'ya ilk gelenlerden olduğunu hatırlatan vatandaşlardan Bahri Oruç ise "Elimizden geldiğince Avustralya'ya yardımcı olacağız." şeklinde konuştu.

Avustralya'nın Yeni Güney Galler, Queensland ve Güney Avustralya eyaletlerinde yaklaşık 3 hafta boyunca aralıklarla etkili olan yangınlarda 4 kişi hayatını kaybetmiş, aralarında itfaiyecilerin de olduğu 120'den fazla kişi yaralanmıştı.

Özellikle kırsal alanlarda çıkan ve yerleşim yerlerine de sıçrayan yangınlarda 600'den fazla ev yanmıştı.

Kaynak: AA