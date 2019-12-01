Avustralyalı Türklerden kan bağışı kampanyası
Avustralya'nın Melbourne kentinde yaşayan Türkler, Melbourne İdari ve Sosyal İşler Ataşeliği tarafından Mevlid-i Nebi Haftası'nda başlatılan kampanya çerçevesinde kan bağışında bulunmaya başladı.
01.12.2019 14:46 | Son Güncelleme: 01.12.2019 14:49
Avustralya'nın Melbourne kentinde yaşayan Türkler, Melbourne İdari ve Sosyal İşler Ataşeliği tarafından Mevlid-i Nebi Haftası'nda başlatılan kampanya çerçevesinde kan bağışında bulunmaya başladı.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Avustralyalı Türklerden kan bağışı kampanyası