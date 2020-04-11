Avustralyalı Türklerden 65 yaşın üstündekilere erzak yardımı Avustralyalı Türkler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zorunlu haller dışında evden çıkmayan 65 yaş üstü Türklere erzak dağıtmaya başladı.

Avustralyalı Türkler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zorunlu haller dışında evden çıkmayan 65 yaş üstü Türklere erzak dağıtmaya başladı.

Avustralya'nın Sydney kentindeki Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Auburn Gelibolu Camii yönetimi tarafından başlatılan erzak dağıtımı projesi kapsamında temel gıda maddelerinin yer aldığı kutular kapı kapı gezilerek 65 yaş üzerindeki yaşlılara teslim ediliyor.

Başlatılan proje hakkında AA muhabirine açıklamada bulunan Auburn Gelibolu Camii Türk İslam Kültür Merkezi Derneği Başkanı Dr. Abdurrahman Asaroğlu, toplum bireylerinden gelen bağışlarla hazırlanan erzakların ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak ulaştırıldığını söyledi.

Sıvı yağ, şeker, un, salça, zeytin, makarna, nohut, hurma, bulgur ve hazır çorba gibi bir evin ihtiyacı olan gıda maddelerinden oluşan kutulara "Vefa Kutusu" adını verdiklerini anlatan Asaroğlu, "Kovid-19'un ortaya çıkmasından sonra, özellikle 65 yaş üzeri amcalarımızda, teyzelerimizde bir korku oluştu. Dinledikleri, duydukları, gördükleri ölüm olaylarından sonra evden çıkmak istemiyorlar. Biz de onlara bu konuda destek olalım istedik." dedi.

Kutuların, yardımlaşma ve dayanışmayı artırmaya yönelik 65 yaş üstü tüm toplum üyelerine ulaştırılmaya çalışıldığını vurgulayan Asaroğlu, "İlla fakir ve muhtaç olmak zorunda değiller, 65 yaş üzeri kim varsa böyle bir imkan sunuyoruz. 'Yok benim evlatlarım yardımcı oluyor, gelenim gidenim var ihtiyacımı görüyorlar' derlerse teşekkür edip başka bir eve gidiyoruz. Bu şekilde bir ihtiyaç karşılama projesi geliştirdik. Toplumdan bir hayli destek almaya başladık. Sağ olsunlar ilgileniyorlar, geri dönüşümüz çok iyi elhamdülillah." ifadelerini kullandı.

Yardım kutusunu aldıktan sonra emeği geçenlere dualarını gönderen Hatice Urgancı, "Hepinize din kardeşim olarak teşekkür ederim Allah razı olsun beni düşündüğünüz için. Hayırlı ramazanlar inşallah." dedi.

Auburn Gelibolu Camisi'nin web sitesindeki hesaba yapılan bağışlarla Gelibolu Türk Kültür Vakfı'nda hazırlanan Vefa Kutuları projesinin Kovid-19 nedeniyle uygulanan yasak ve kısıtlamalar bitene kadar devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA