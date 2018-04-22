Avustralyalı Türkler ve Anzaklar Atalarını Andı
- Programdan görüntüler Yapılan konuşmalardan ve katılımcılardan görüntüler.
- Programdan görüntüler
Yapılan konuşmalardan ve katılımcılardan görüntüler.
Victoria Eyaleti Çokkültürlülük Bakanı Robin Scott
Victoria Muharip Gaziler Derneği Türk Şubesi Başkanı Ramazan Altıntaş MELBOURNE (AA) – Avustralya'nın Melbourne kentinde Çanakkale Savaşlarının 103. yıl dönümü için düzenlenen törende Türkler ve Avustralyalılar, savaşta hayatını kaybeden atalarını andı.