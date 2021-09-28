Avustralyalı tenisçi Barty, Indian Wells'ten çekildi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Avustralyalı tenisçi Barty, Indian Wells'ten çekildi

AA / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor
Avustralyalı tenisçi Barty, Indian Wells'ten çekildi

Tek kadınlarda dünya 1 numarası Avustralyalı tenisçi Ashleigh Barty, gelecek hafta başlayacak Indian Wells Turnuvası'ndan çekildi.

Tek kadınlarda dünya 1 numarası Avustralyalı tenisçi Ashleigh Barty, gelecek hafta başlayacak Indian Wells Turnuvası'ndan çekildi.

Bu sezon Wimbledon'da şampiyonluk yaşayan ancak ABD Açık'ta üçüncü turda Shelby Rogers'a elenen 25 yaşındaki Barty, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki turnuvaya katılmayacağını duyurdu.

Barty, Japon Naomi Osaka ve ABD'li Serena Williams'tan sonra kadınlarda turnuvadan çekildiğini duyuran üçüncü isim oldu.

Avustralyalı tenisçinin bu yıl Meksika'nın ev sahipliği yapacağı WTA Sezon Sonu Turnuvası'na katılıp katılmayacağı da belirsizliğini koruyor.

Barty'nin antrenörü Craig Tyzzer, yaptığı açıklamada, sezon sonu turnuvasının bin 500 metre yüksekte ve basınçsız toplarla oynanacağını yeni öğrendiklerini ve katılımla ilgili oturup düşüneceklerini kaydetmişti.

Bu yıl beş şampiyonluk kazanan Barty'nin sezonu kapatarak ocak ayında ülkesinde yapılacak Avustralya Açık'a hazırlanması da ihtimaller arasında yer alıyor.

AA / Yunus Kaymaz - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Muharrem İnce Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu
Magazin Düm Tek Tek Bülent Ersoy Özge Özpirinçci İbrahim Tatlıses
Spor Balotelli Fatih Terim Gökhan Töre Bülent Uygun Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Fatih
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Avustralyalı tenisçi Barty, Indian Wells'ten çekildi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 12:09:52. #1.17#