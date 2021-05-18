Avustralyalı sörfçü köpek balığı saldırısında öldü
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Avustralyalı sörfçü köpek balığı saldırısında öldü

Avustralyalı sörfçü köpek balığı saldırısında öldü
Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Güncel

Avustralya'nın doğu kıyılarında bir sörfçünün köpek balığı saldırısında hayatını kaybettiği bildirildi.

Avustralya'nın doğu kıyılarında bir sörfçünün köpek balığı saldırısında hayatını kaybettiği bildirildi.

Polis, Sidney'in 220 kilometre kuzeyinde, Forster açıklarında, 50 yaşlarındaki bir sörfçünün sabah saatlerinde köpek balığı saldırısına uğradığını açıkladı.

Yetkililer, ciddi yaralar alan sörfçünün sağlık ekiplerinin çabalarına rağmen kurtarılamadığını belirtti.

Olayın ardından, Forster plajlarının kapatıldığını bildiren yetkililer, bölgede drone ile yapılan incelemelerde iki köpek balığına rastlandığını kaydetti.

Yetkililer, bölgede daha önce köpek balığı saldırısı bildirilmediğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

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