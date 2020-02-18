: Avustralyalı siyasetçiler, Johnson'dan Assange'ın iade davasını durdurmasını istedi

18.02.2020 22:55 | Son Güncelleme: 18.02.2020 22:57

Avustralyalı milletvekilleri, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı Wikileaks kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iade duruşmasına müdahale etmeye çağırdı.

Avustralyalı Liberal Milliyetçi Parti milletvekili George Christensen ve bağımsız milletvekili Andrew Wilkie, gelecek hafta başlayacak iade davası duruşmaları öncesi Assange'ı tutulduğu Belmarsh Hapishanesi'nde ziyaret etti.

Christensen, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, eski gazeteci olan Başbakan Johnson'a mektup yazdığını söyledi.

Johnson'dan basın özgürlüğüne yönelik saldırıyı kınaması için destek istediğini aktaran Christensen, "Olup bitenler son derece siyasi. Eski bir gazeteci olarak Boris Johnson'ın kıymetli gördüğü basın özgürlüğüyle ilgili. Boris Johnson'dan bu konuyu tekrar değerlendirmesini istedim. Vereceği yanıtı göreceğiz." dedi.

Wilkie ise hapishaneden, "Assange'ın siyasi bir mahkum olduğundan kesinlikle emin olarak" ayrıldığını söyledi.

İngiltere'de böyle bir davanın görülmesinin bile "delilik" olduğunu kaydeden Wilkie, "Boris Johnson, ABD Başkanına 'Geri bas' demeli." ifadesini kullandı.

Assange davası

Assange'ın kurduğu Wikileaks, 2010'da, aralarında ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da delillendiren çok sayıda gizli belgeyi yayımlamıştı.

ABD'nin casuslukla suçladığı ve iadesini istediği Assange, hakkında tecavüz ve cinsel taciz suçlamalarıyla açılan davalar için İsveç'e iadesi gündemdeyken, haziran 2012'de Ekvador'un Londra Büyükelçiliğine sığınmıştı.

Assange, Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinden 11 Nisan'da çıkarılarak gözaltına alınmış ve "kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal etmekten" tutuklanmıştı. Mahkeme, Assange'ı bu suçtan 50 hafta hapse mahkum etmişti.

İngiltere'de mahkemenin, ABD'nin iade talebini kabul etmesi durumunda Assange'ın davayı üst mahkemeye ve oradan da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine taşıma imkanı bulunuyor. Uzmanlar, Assange'ın iade davasının 2 yıla kadar uzayabileceğini belirtiyor.

İngiltere'de en ağır suçluların bulunduğu hapishane olarak bilinen Belmarsh Hapishanesi'nde tutulan Assange hakkındaki iade davasının duruşmalarının gelecek hafta başlaması bekleniyor.

Kaynak: AA

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