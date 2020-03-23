Avustralyalı senatör Patrick'in korona virüs testi pozitif çıktı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Avustralyalı senatör Patrick'in korona virüs testi pozitif çıktı - Haberler
Yeni Zelanda, Avustralya, Güncel

Avustralyalı senatör Patrick'in korona virüs testi pozitif çıktı

Avustralya'da Güney Avustralya Eyaleti Senatörü Rex Patrick'in korona virüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.

23.03.2020 12:20 | Son Güncelleme: 23.03.2020 12:20
Avustralyalı senatör Patrick'in korona virüs testi pozitif çıktı

Avustralya'da Güney Avustralya Eyaleti Senatörü Rex Patrick'in korona virüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Avustralya'da korona vaka sayısı artıyor. Ocak ayından bugüne kadar korona virüsü nedeniyle 7 kişi hayatını kaybettiği ülkede son olarak Güney Avustralya Eyaleti Senatörü Rex Patrick de korona virüsüne yakalandı. Patrick'e yapılan korona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Ülke genelinde 100 yeni vaka tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı bin 709'a yükseldi. Vaka sayılarının artış göstermesiyle polis de denetimleri arttırdı. Barlar, gece kulüpleri, ibadethaneler, restoran ve kafelerin kapalı olduğu Avustralya'da halkın birbirine 1.5 metreden fazla yaklaşmasına da izin verilmiyor.

İki eyalet daha sınırlarını kapattı

Avustralya Başbakanı Scott Morrison'ın korona virüs tedbirleri kapsamında yaptığı açıklamalardan sonra 2 eyalet daha sınırlarını kapattı. Güney Avustralya Eyaleti'nin sınırlarında 14 günlük izolasyon uygulayacağını açıklamasının açıklandı. Batı Avustralya da Kuzey Toprakları Eyaleti ile sınırlarını kapatarak eyaletler arası seyahatleri kontrol altına alacak. Kuzey Toprakları Eyaleti, eyalet sınırlarına giriş yapan herkesin karantinaya alınacağını duyurdu. Ülkede iç hatlar uçuşları yapan bir havayolu şirketi de uçuşlarını geçici olarak askıya aldı.

Yeni Zelanda'da korona virüse karşı kontrol ve yasaklar arttı

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, korona virüsle mücadele seviyesini bir üst seviyeye çıkardıklarını duyurdu. Son olarak vaka sayısının 102'ye yükseldiğinin altını çizen Ardern, "Bugün aldığımız kararla birlikte korona virüsün yayılmasını önlemek amacıyla 3. seviyedeki alarm düzeyini 4'e çıkarttık. Bu demek oluyor ki önümüzdeki 4 hafta boyunca okullar ve zorunlu olmayan alanlar kapalı tutulacak" ifadelerini kullandı.

Avustralya halkı gerekmedikçe sokağa çıkamayacak, okullar ve üniversiteler eğitime ara verecek ve toplu taşımaların seferleri kontrollü bir şekilde azaltılacak. Tüm etkinliklerin iptal edildiğini belirten Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, halkın, ulus olarak korona virüsle mücadele için kendi izolasyon kurallarını hayata geçirmeleri gerektiğini ifade etti.

4,5 milyon nüfuslu Yeni Zelanda'da korona virüs sebebiyle ölüm yaşanmadı. - MELBOURNE

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Uzman doktor koronavirüse karşı tavsiye etti: Direncimizi artırır Haberler
Uzman doktor koronavirüse karşı tavsiye etti: Direncimizi artırır
'Yarına kadar süreleri var, fabrikalarına el koymaktan çekinmeyiz' Haberler
"Yarına kadar süreleri var, fabrikalarına el koymaktan çekinmeyiz"
İspanyol polisi karantinadaki halka moral vermek için şarkılar söyleyip dans etti Haberler
İspanyol polisi karantinadaki halka moral vermek için şarkılar söyleyip dans etti
Yurt dışından gelen kaç vatandaş hangi ilde karantinada? Bakan açıkladı Haberler
Yurt dışından gelen kaç vatandaş hangi ilde karantinada? Bakan açıkladı
Koronavirüs sonrası bir bankadan daha beklenen adım geldi Haberler
Koronavirüs sonrası bir bankadan daha beklenen adım geldi
Dünya koronavirüsle mücadele ederken en mutlu ülkeler listesi belli oldu! Türkiye listede geriledi Haberler
Dünya koronavirüsle mücadele ederken en mutlu ülkeler listesi belli oldu! Türkiye listede geriledi
HDP'li belediye başkanının görevden alınmasını protesto eden 16 kişi gözaltına alındı
HDP'li belediye başkanının görevden alınmasını protesto eden 16 kişi gözaltına alındı
Eğitim birliklerine yeni katılan askerler 14 gün gözetim altında tutulacak
Eğitim birliklerine yeni katılan askerler 14 gün gözetim altında tutulacak
Karadağ'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
Karadağ'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı
Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı
Son Dakika: Bakan Albayrak: Koronavirüs tedbirlerine özel bankaların da eşlik edeceğine inanıyorum
Son Dakika: Bakan Albayrak: Koronavirüs tedbirlerine özel bankaların da eşlik edeceğine inanıyorum
Çin'in Vuhan kentinde virüse yakalanan gençlerin yüzde 0.3'ü hayatını kaybetti
Çin'in Vuhan kentinde virüse yakalanan gençlerin yüzde 0.3'ü hayatını kaybetti
Koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkması yasaklanan yaşlı teyze, çatıda bastonuyla volta attı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkması yasaklanan yaşlı teyze, çatıda bastonuyla volta attı
Bursalı anneanne ve torundan, gülümseten 'Evde Kalın' videosu
Bursalı anneanne ve torundan, gülümseten 'Evde Kalın' videosu
Taksim İlkyardım Hastanesi'nde karantinadan kaçan kadın, yakalandı
Taksim İlkyardım Hastanesi'nde karantinadan kaçan kadın, yakalandı
Koronavirüsün hızlı yayılmasına sebep olan 'süper bulaştırıcı'ların sırrı çözüldü
Koronavirüsün hızlı yayılmasına sebep olan 'süper bulaştırıcı'ların sırrı çözüldü
Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir
Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir
3 yaşındaki çocuğa aracıyla çarparak ölümüne sebep olan sürücüye verilen para cezası, aileyi isyan ettirdi
3 yaşındaki çocuğa aracıyla çarparak ölümüne sebep olan sürücüye verilen para cezası, aileyi isyan ettirdi
Kolombiya'da cezaevinde koronavirüs isyanı! 23 kişi hayatını kaybetti
Kolombiya'da cezaevinde koronavirüs isyanı! 23 kişi hayatını kaybetti
Kimsenin uyarıları dikkate aldığı yok! Koronavirüse rağmen toplanıp asker uğurladılar
Kimsenin uyarıları dikkate aldığı yok! Koronavirüse rağmen toplanıp asker uğurladılar
Suudi Arabistan'da koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi
Suudi Arabistan'da koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi
Koronavirüse karşı antibakteriyel özelliği ile ön plana çıkan kuka tespihler, yok satıyor
Koronavirüse karşı antibakteriyel özelliği ile ön plana çıkan kuka tespihler, yok satıyor
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 438'e yükseldi, 65 yaş üstü kimselerin sokağa çıkması yasaklandı
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 438'e yükseldi, 65 yaş üstü kimselerin sokağa çıkması yasaklandı
Koronavirüs sebebiyle trafik yoğunluğunda gözlenen düşüş devam ediyor
Koronavirüs sebebiyle trafik yoğunluğunda gözlenen düşüş devam ediyor
Bilim Kurulu Üyesi Türkiye-İtalya kıyaslamalarına son noktayı koydu: İtalya'dan daha kötü olacağımızı düşünmüyorum
Bilim Kurulu Üyesi Türkiye-İtalya kıyaslamalarına son noktayı koydu: İtalya'dan daha kötü olacağımızı...
Son dakika: 3 kamu bankasından koronavirüs önlemi! Kredi ödemeleri ertelenecek
Son dakika: 3 kamu bankasından koronavirüs önlemi! Kredi ödemeleri ertelenecek
Rus doktordan Putin'i zora sokacak koronavirüs iddiası: Gerçeği gizlemeye çalışıyor
Rus doktordan Putin'i zora sokacak koronavirüs iddiası: Gerçeği gizlemeye çalışıyor
Vuhanlı doktordan korkutan iddia: Çin'de son 3 gündür vakaya rastlanmadığı bilgisi gerçeği yansıtmıyor
Vuhanlı doktordan korkutan iddia: Çin'de son 3 gündür vakaya rastlanmadığı bilgisi gerçeği yansıtmıyor
Yasağa rağmen açık olan 2 dükkan fark edildi; soruşturma başlatıldı, mekanlar mühürlendi, para cezası verildi
Yasağa rağmen açık olan 2 dükkan fark edildi; soruşturma başlatıldı, mekanlar mühürlendi, para cezası verildi
Koronavirüs anne sütüne bulaşıyor mu? Uzman doktor yanıtladı
Koronavirüs anne sütüne bulaşıyor mu? Uzman doktor yanıtladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Faik Öztrak Fahrettin Koca Mustafa Şentop Fahrettin Altun İçişleri Bakanı
Magazin Yalın Serdar Ortaç Fahrettin Koca Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Ersun Yanal Ünal Karaman Ünal Karaman Sergen Yalçın
Daha Fazla Polis Wuhan Almanya 112 Acil
Şu an buradasınız: Avustralyalı senatör Patrick'in korona virüs testi pozitif çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2020 13:20:39. #1.14#
title