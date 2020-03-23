Avustralyalı senatör Patrick'in korona virüs testi pozitif çıktı Avustralya'da Güney Avustralya Eyaleti Senatörü Rex Patrick'in korona virüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Avustralya'da Güney Avustralya Eyaleti Senatörü Rex Patrick'in korona virüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Avustralya'da korona vaka sayısı artıyor. Ocak ayından bugüne kadar korona virüsü nedeniyle 7 kişi hayatını kaybettiği ülkede son olarak Güney Avustralya Eyaleti Senatörü Rex Patrick de korona virüsüne yakalandı. Patrick'e yapılan korona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Ülke genelinde 100 yeni vaka tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı bin 709'a yükseldi. Vaka sayılarının artış göstermesiyle polis de denetimleri arttırdı. Barlar, gece kulüpleri, ibadethaneler, restoran ve kafelerin kapalı olduğu Avustralya'da halkın birbirine 1.5 metreden fazla yaklaşmasına da izin verilmiyor.

İki eyalet daha sınırlarını kapattı

Avustralya Başbakanı Scott Morrison'ın korona virüs tedbirleri kapsamında yaptığı açıklamalardan sonra 2 eyalet daha sınırlarını kapattı. Güney Avustralya Eyaleti'nin sınırlarında 14 günlük izolasyon uygulayacağını açıklamasının açıklandı. Batı Avustralya da Kuzey Toprakları Eyaleti ile sınırlarını kapatarak eyaletler arası seyahatleri kontrol altına alacak. Kuzey Toprakları Eyaleti, eyalet sınırlarına giriş yapan herkesin karantinaya alınacağını duyurdu. Ülkede iç hatlar uçuşları yapan bir havayolu şirketi de uçuşlarını geçici olarak askıya aldı.

Yeni Zelanda'da korona virüse karşı kontrol ve yasaklar arttı

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, korona virüsle mücadele seviyesini bir üst seviyeye çıkardıklarını duyurdu. Son olarak vaka sayısının 102'ye yükseldiğinin altını çizen Ardern, "Bugün aldığımız kararla birlikte korona virüsün yayılmasını önlemek amacıyla 3. seviyedeki alarm düzeyini 4'e çıkarttık. Bu demek oluyor ki önümüzdeki 4 hafta boyunca okullar ve zorunlu olmayan alanlar kapalı tutulacak" ifadelerini kullandı.

Avustralya halkı gerekmedikçe sokağa çıkamayacak, okullar ve üniversiteler eğitime ara verecek ve toplu taşımaların seferleri kontrollü bir şekilde azaltılacak. Tüm etkinliklerin iptal edildiğini belirten Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, halkın, ulus olarak korona virüsle mücadele için kendi izolasyon kurallarını hayata geçirmeleri gerektiğini ifade etti.

4,5 milyon nüfuslu Yeni Zelanda'da korona virüs sebebiyle ölüm yaşanmadı. - MELBOURNE

Kaynak: İHA