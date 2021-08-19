Avustralyalı oyuncu Nicole Kidman Hong Kong'da karantinadan muaf tutuldu
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Avustralyalı oyuncu Nicole Kidman Hong Kong'da karantinadan muaf tutuldu

Avustralyalı oyuncu Nicole Kidman Hong Kong'da karantinadan muaf tutuldu
Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel

Avustralyalı ünlü Hollywood yıldızı Nicole Kidman'ın Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan karantina tedbirlerinden muaf tutulduğu bildirildi.

Avustralyalı ünlü Hollywood yıldızı Nicole Kidman'ın Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan karantina tedbirlerinden muaf tutulduğu bildirildi.

The Guardian'ın haberine göre, Amazon'un "The Expats" dizisinin çekimleri için geçen hafta Sydney'den Hong Kong'a giden Kidman, alışveriş yaparken görüntülendi.

Oyuncunun Hong Kong sokaklarındaki görüntüleri sosyal medyada tepkiyle karşılanması üzerine, Hong Kong Ticaret ve Ekonomik Kalkınma Bürosu, Kidman'a muafiyet verildiğini açıkladı.

Hong Kong, 20 Ağustos'tan itibaren aralarında Avustralya'nın da olduğu 16 ülkeden gelecekler için karantina süresini uzatma kararı almıştı.

Uygulanan tedbirler kapsamında orta riskli ülkelerden gelen aşılanmış kişiler 14 gün boyunca karantina altına alınacak.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

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