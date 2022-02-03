Avustralyalı milyarder Andrew Forrest, sosyal medya şirketi Meta'ya dava açtı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Avustralyalı milyarder Andrew Forrest, sosyal medya şirketi Meta'ya dava açtı

AA, Mehmet Alaca - Güncel
 - Güncelleme:
Avustralyalı milyarder Andrew Forrest, sosyal medya şirketi Meta'ya dava açtı

Avustralyalı milyarder Andrew Forrest, bazı dolandırıcılık reklamlarında kendi adı ve görüntüsünün kullanılmasını engellemediği suçlamasıyla sosyal medya şirketi Meta'ya dava açtı.

Avustralyalı milyarder Andrew Forrest, bazı dolandırıcılık reklamlarında kendi adı ve görüntüsünün kullanılmasını engellemediği suçlamasıyla sosyal medya şirketi Meta'ya dava açtı.

ZDNet'te yer alan habere göre, Forrest yaptığı açıklamada, isim değişikliğine giderek "Meta" adını alan Facebook'un, Avustralya'nın kara para aklamayla mücadele yasalarına karşı suç işlediği gerekçesiyle dava açtığını söyledi.

Batı Avustralya Sulh Mahkemesi'nde açılan davada, Meta'nın Avustralyalı Facebook kullanıcılarını dolandırmak amacıyla gönderilen reklamları engellemediği ve "suçluları durdurmak için yeterli adımları atmadığı" iddia ediliyor.

Avustralya'da açtığı davanın dışında altı ay önce de ABD'de Facebook'a karşı dava açan Forrest, her iki davanın da adı ve görüntüsünün Avustralyalı kullanıcıları dolandırmak için kullanılmasını önlemek için Facebook ile iletişime geçtikten sonra açıldığını söyledi.

Meta'nın açıklamasında ise genel olarak insanları dolandıran veya Facebook'ta insanları yanlış yönlendiren reklamların platformda olmasının istenmediği kaydedildi.

Avustralya'daki davanın ilk duruşmasının mart ayının sonunda yapılması planlanıyor.

AA / Mehmet Alaca - Güncel

Dolandırıcılık, Avustralya, Facebook, Medya, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title