Avustralyalı milletvekillerinden 300 kişiye iftar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Avustralyalı milletvekillerinden 300 kişiye iftar

Avustralya'da Yeni Güney Galler (NSW) Eyaleti İşçi Partisi milletvekilleri, 300 kişilik iftarın parasını ödeyerek hazırlanmasına yardım etti.

Avustralyalı milletvekillerinden 300 kişiye iftar
16.05.2020 16:18 | Son Güncelleme: 16.05.2020 16:18

Avustralya'da Yeni Güney Galler (NSW) Eyaleti İşçi Partisi milletvekilleri, 300 kişilik iftarın parasını ödeyerek hazırlanmasına yardım etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Auburn Gelibolu Camisi yönetimi ile organize edilen paket servis iftarın hazırlanmasına NSW'de ana muhalefetteki İşçi Partisinden 9 milletvekili katıldı.

Farklı etnik kökenlerden yaşlılar, uluslararası öğrenciler ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere, döner, pilav, çorba, salata, tatlı, pide ve içecekten oluşan 300 kişilik paketin Gelibolu Camisi'nde hazırlanması sırasında milletvekilleri Jodi McKay, Lynda Voltz, Jihad Dip, Jason Clare, Julie Owens, Sophie Cotsis, Anthony D'Adam, Julia Finn ve Mark Buttigieg gönüllülerle çalıştı.

Auburn Gelibolu Camisi Türk İslam Kültür Merkezi Derneği Başkanı Dr. Abdurrahman Asaroğlu, "Bugün 9 kişiden oluşan yerel politikacılarla birlikte, al götür veya dağıtım sistemiyle bir iftar yapıyoruz. Yaklaşık 300 iftar paketi hazırladık." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 tedbirleri nedeniyle bu sene Müslüman toplumla bir araya gelerek iftar yapma imkanı bulamadıklarını dile getiren milletvekili Lynda Voltz, "Parlamento üyeleri, bu mübarek ayda insanlara yemek hazırlamak için para topladı. Çünkü özellikle uluslararası öğrenciler, evsizler ve çok sayıda insanın yardıma ihtiyacı var." dedi.

Ülkede, Kovid-19 tedbirleri kapsamında her yıl geleneksel olarak yapılan geniş katılımlı iftarlar iptal edildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Kendisinden 32 yaş küçük sevgilisinden ayrılan Gönül Yazar: Beni Allah korudu Haber
Kendisinden 32 yaş küçük sevgilisinden ayrılan Gönül Yazar: Beni Allah korudu
ABD'li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu Haber
ABD'li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu
Son Dakika: Kültür ve Turizm Bakanı: Türkiye'de 28 Mayıs gibi iç turizm hareketiyle turizm başlar Haber
Son Dakika: Kültür ve Turizm Bakanı: Türkiye'de 28 Mayıs gibi iç turizm hareketiyle turizm başlar
Kırklareli Valisi Bilgin: İlde koronadan ölen 28 hastanın 10'unda D vitamini eksikliği var Haber
Kırklareli Valisi Bilgin: İlde koronadan ölen 28 hastanın 10'unda D vitamini eksikliği var
Torununu kanserden korumak için örgü oyuncaklar yapmaya başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor Haber
Torununu kanserden korumak için örgü oyuncaklar yapmaya başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor
Dünya genelinde koronavirüs ölenlerin sayısı 310 bini geçti Haber
Dünya genelinde koronavirüs ölenlerin sayısı 310 bini geçti
Borussia Dortmund, sahasında Schalke 04'ü 4-0 mağlup etti
Borussia Dortmund, sahasında Schalke 04'ü 4-0 mağlup etti
Rizeli hayvansever, köpek beslediği için akrabaları tarafından darp edildi
Rizeli hayvansever, köpek beslediği için akrabaları tarafından darp edildi
Filip Novak: Lig bitirilip şampiyon ilan edilmemiz güzel olur
Filip Novak: Lig bitirilip şampiyon ilan edilmemiz güzel olur
Köylerine gidemeyen grup, yerleştirdikleri kamerayla özlem gideriyor
Köylerine gidemeyen grup, yerleştirdikleri kamerayla özlem gideriyor
Siyasi Partiler Kanunu'nu değiştirme çağrısı yapan Bahçeli, iki liderin seçime girmesini istemiyor
Siyasi Partiler Kanunu'nu değiştirme çağrısı yapan Bahçeli, iki liderin seçime girmesini istemiyor
Çalışırken devrilen traktörün altında çiftçi hayatını kaybetti
Çalışırken devrilen traktörün altında çiftçi hayatını kaybetti
Türkiye'deki koronavirüs cezasının yarısı Gaziantep'te uygulandı
Türkiye'deki koronavirüs cezasının yarısı Gaziantep'te uygulandı
Altınordu, Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in transferinden gelecek parayı bekliyor
Altınordu, Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in transferinden gelecek parayı bekliyor
Mario Jardel, sosyal medya paylaşımında Emre Belözoğlu'nu yine sansürledi
Mario Jardel, sosyal medya paylaşımında Emre Belözoğlu'nu yine sansürledi
İngiliz kadın, gönüllü çalışmak için gittiği Myanmar'da mahsur kaldı
İngiliz kadın, gönüllü çalışmak için gittiği Myanmar'da mahsur kaldı
5 çocuk annesi talihsiz kadın, 5 yıldır sokağa çıkamıyor
5 çocuk annesi talihsiz kadın, 5 yıldır sokağa çıkamıyor
Afrika değil İstanbul! Mandaların gölet keyfi böyle görüntülendi
Afrika değil İstanbul! Mandaların gölet keyfi böyle görüntülendi
23 ilde uygulanan maskesiz sokağa çıkma yasağına uymayanlara 250 TL'den 1000 TL'ye kadar ceza kesilecek
23 ilde uygulanan maskesiz sokağa çıkma yasağına uymayanlara 250 TL'den 1000 TL'ye kadar ceza kesilecek
Nihat Özdemir, Haziran'da başlamaması halinde ligleri Temmuz ayında başlatabileceklerini söyledi
Nihat Özdemir, Haziran'da başlamaması halinde ligleri Temmuz ayında başlatabileceklerini söyledi
Ukrayna ekonomisi birinci çeyrekte koronavirüsün etkisiyle yüzde 1,5 küçüldü
Ukrayna ekonomisi birinci çeyrekte koronavirüsün etkisiyle yüzde 1,5 küçüldü
Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi
Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi
Polis memuru, kaçan şüphelileri silah çekerek durdurdu! O anlar kamerada
Polis memuru, kaçan şüphelileri silah çekerek durdurdu! O anlar kamerada
Sergen Yalçın, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le yeni sözleşme görüşmelerinin sezon sonunda yapılacağını söyledi
Sergen Yalçın, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le yeni sözleşme görüşmelerinin sezon sonunda yapılacağını söyledi
Doğal sit alanına raylı sistem döşeyerek malzeme taşıyıp kaçak villa diktiler
Doğal sit alanına raylı sistem döşeyerek malzeme taşıyıp kaçak villa diktiler
Ali Koç'un 'El sıkışmak üzereydik' dediği teknik adamın Zlatko Dalic olduğu ortaya çıktı
Ali Koç'un "El sıkışmak üzereydik" dediği teknik adamın Zlatko Dalic olduğu ortaya çıktı
Batman Kozluk'ta AK Partili Belediye Meclis Üyesi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
Batman Kozluk'ta AK Partili Belediye Meclis Üyesi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
Genç kadın, Tarihi Asansör'ün tuşuna ayağıyla bastı! O anlara tepki yağdı
Genç kadın, Tarihi Asansör'ün tuşuna ayağıyla bastı! O anlara tepki yağdı
ABD'li firma koronavirüse karşı yüzde yüz etkili antikor geliştirdiklerini duyurdu
ABD'li firma koronavirüse karşı yüzde yüz etkili antikor geliştirdiklerini duyurdu
Milli futbolcu Arda Turan: Çalıştığım en iyi teknik direktör Fatih Terim
Milli futbolcu Arda Turan: Çalıştığım en iyi teknik direktör Fatih Terim
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk Mehmet Cahit Turhan
Magazin Serdar Ortaç Şahan Gökbakar Jennifer Lopez Serenay Sarıkaya
Spor Lionel Messi Mehmet Özdilek Bülent Korkmaz Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Adana Avrupa Saldırı Gaziantep
Şu an buradasınız: Avustralyalı milletvekillerinden 300 kişiye iftar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.5.2020 19:34:40. #1.14#
title