Avustralyalı komedyen Dixon'a cinsel istismarda bulunup öldüren saldırgan, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı
BBC

Avustralyalı komedyen Dixon'a cinsel istismarda bulunup öldüren saldırgan, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı

Genç komedyen Dixon'a cinsel istismarda bulunduktan sonra öldüren saldırgan Jaymes Todd, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

02.09.2019 05:54
Avustralyalı komedyen Dixon'a cinsel istismarda bulunup öldüren saldırgan, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı

Avustralya'da geçen yıl Haziran ayında komedyen Eurydice Dixon'ı cinsel istismarda bulunup öldüren 20 yaşındaki Jaymes Todd ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

SALDIRGAN GEÇEN YIL SUÇUNU KABUL ETTİ

Todd, genç kadını bir barda düzenlediği gösterisi sonrası evine yürürken takip etmiş ve evine yaklaşık 300 metre mesafede saldırmıştı. Dixon'ın cesedi bir futbol sahasında bulunmuştu.

SALDIRININ CANİCE OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Hakim, Todd hakkındaki ömür boyu hapis cezasını açıklarken saldırının canice olduğunu söyledi.

ÜLKE GENELİNDE TEPKİ ÇEKTİ

Avustralyalı 22 yaşındaki komedyen Dixon'ın ölümü ülke genelinde tepki çekmiş, kadına karşı şiddetin önlenmesi için gösteriler düzenlenmişti.

HER BEŞ KADINDAN BİRİ CİNSEL SALDIRI TEHDİDİ YAŞADI

Avustralya insan hakları komisyonu, ülkede kadına karşı şiddet oranlarının yüksek olduğunu belirtti. Hükümet verilerine göre Avustralya'da her beş kadından biri ve her yirmi erkekten biri, 15 yaşından itibaren cinsel saldırı veya cinsel saldırı tehdidi yaşadı.

YETENEKLİ BİR KOMEDYEN OLARAK ANILIYORDU

Genç komedyen Dixon, kariyerinin başında yetenekli bir komedyen olarak anılıyordu.

Avustralyalı komedyen Dixon'a cinsel istismarda bulunup öldüren saldırgan, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı
BBC
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YORUMLAR (8)

  • İNSAN:
    ESASEN DOKTOR RAPORLARIYLA BELGELENMİŞ PBİKOPATLARI DEVLET KONTROLÜNDE BELLİ MEKANLARDA İSLAH EDECEKSİN VE İMANA GETİRMEK İÇİN EĞİTMEK GEREKİR
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  • TAÇSIZ KRAL:
    İdam her yerde şart. Ölmeyi hak eden bu canavarların yaşama hakkı yoktur. Sadece insanların ve hayvanların yaşama hakkı vardır. Bu hakkı alan kişiler asılmazsa bu olaylar bütün dünyanın gündemini meşgul etmeye devam eder. Biz sadece yazdıklarımızla onlar da yaptıklarıyla kalır.
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  • HAKAN GÜLLE:
    Burda olsa iyi halden cezası düşürülürdü. Kıza yazık olmuş Allah rahmet eylesin ailesine sabır versin
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