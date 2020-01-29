: Avustralyalı itfaiyecilerden yangınların ne kadar hızlı yayıldığını gösteren video

29.01.2020 17:12 | Son Güncelleme: 29.01.2020 17:12

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletini vuran yangınlar sırasında alevlerin ne kadar hızlı ve tehlikeli bir şekilde yayılabileceğini gösteren bir video yayınlandıView on euronews

Haber Videosu