Avustralyalı itfaiyecilerden yangınların ne kadar hızlı yayıldığını gösteren video
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Avustralyalı itfaiyecilerden yangınların ne kadar hızlı yayıldığını gösteren video

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletini vuran yangınlar sırasında alevlerin ne kadar hızlı ve tehlikeli bir şekilde yayılabileceğini gösteren bir video yayınlandıView on euronews.

29.01.2020 17:12 | Son Güncelleme: 29.01.2020 17:12

'nın Yeni Güney eyaletini vuran yangınlar sırasında alevlerin ne kadar hızlı ve tehlikeli bir şekilde yayılabileceğini gösteren bir yayınlandıView on euronews

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu

: Avustralyalı itfaiyecilerden yangınların ne kadar hızlı yayıldığını gösteren video
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