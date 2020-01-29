Avustralyalı itfaiyecilerden yangınların ne kadar hızlı yayıldığını gösteren video
Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletini vuran yangınlar sırasında alevlerin ne kadar hızlı ve tehlikeli bir şekilde yayılabileceğini gösteren bir video yayınlandıView on euronews.
29.01.2020 17:12 | Son Güncelleme: 29.01.2020 17:12
Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletini vuran yangınlar sırasında alevlerin ne kadar hızlı ve tehlikeli bir şekilde yayılabileceğini gösteren bir video yayınlandıView on euronews
Kaynak: Euronews.com