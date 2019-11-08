Avustralyalı itfaiye erleri içinden geçtikleri orman yangınını görüntüledi

Avustralyalı itfaiye erleri içinden geçtikleri orman yangınını görüntüledi

Avustralya'nın New South Wales eyaletinde kırsal alanlarda "eşi görülmemiş sayıda" yangın çıktı. Tarre'nin güneyinde Hillville çevresinde çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, içinden geçtikleri alevlerin görüntülerini çekti

08.11.2019 20:58 | Son Güncelleme: 08.11.2019 20:58
Avustralyalı itfaiye erleri içinden geçtikleri orman yangınını görüntüledi

'nın New South Wales eyaletinde kırsal alanlarda "eşi görülmemiş sayıda" yangın çıktı. Tarre'nin güneyinde Hillville çevresinde çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, içinden geçtikleri alevlerin görüntülerini çekti.


New South Wales'in kırsalında 15'i acil durum seviyesinde olmak üzere 85 yangın çıktı, çok sayıda kişi evlerinde mahsur kaldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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