Avustralyalı itfaiye erleri içinden geçtikleri orman yangınını görüntüledi
Avustralya'nın New South Wales eyaletinde kırsal alanlarda "eşi görülmemiş sayıda" yangın çıktı.
08.11.2019 20:48 | Son Güncelleme: 08.11.2019 20:48
Avustralya'nın New South Wales eyaletinde kırsal alanlarda "eşi görülmemiş sayıda" yangın çıktı. Tarre'nin güneyinde Hillville çevresinde çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, içinden geçtikleri alevlerin görüntülerini çektiView on euronews
Kaynak: Euronews.com
Haber Videosu: Avustralyalı itfaiye erleri içinden geçtikleri orman yangınını görüntüledi