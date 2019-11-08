Avustralyalı itfaiye erleri içinden geçtikleri orman yangınını görüntüledi

Avustralyalı itfaiye erleri içinden geçtikleri orman yangınını görüntüledi

Avustralya'nın New South Wales eyaletinde kırsal alanlarda "eşi görülmemiş sayıda" yangın çıktı.

08.11.2019 20:48 | Son Güncelleme: 08.11.2019 20:48

'nın New South Wales eyaletinde kırsal alanlarda "eşi görülmemiş sayıda" yangın çıktı. Tarre'nin güneyinde Hillville çevresinde çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, içinden geçtikleri alevlerin görüntülerini çektiView on euronews

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu: Avustralyalı itfaiye erleri içinden geçtikleri orman yangınını görüntüledi
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