Avustralyalı işadamı Ammar Issa hayallerinin peşinde

Avustralya işadamı Ammar Issa, çevrimiçi saç ve güzellik ürünleri mağazası olan AMR markası ile Mersin'de şube açmak istiyor.

Avustralya işadamı Ammar Issa, çevrimiçi saç ve güzellik ürünleri mağazası olan AMR markası ile Mersin'de şube açmak istiyor.

Avustralya Sidneyli iş adamı Ammar Issa Türkiye'de yatırım yapmayı planlıyor. Çevrimiçi saç ve güzellik ürünleri mağazası olan AMR markasını daha öğrenciyken düşünen Issa, lise yıllarının sonlarına doğru sömester tatilini geçirmek için Çin, Birleşik Krallık ve İtalya'ya gitti.

Burada öğrencilerin çevrimiçi olarak satın aldıkları ve kapılarına kadar teslim edilen eşyalarla yurt odalarını donatırlarken, kendi iş ağını kurdu. Issa, Çin'den daha ucuz ürünleri ithal edip, aracıları ortadan kaldırarak ve fiziksel bir mağaza açmanın yükünden kurtularak büyük paralar kazanma fırsatının kapılarını açtı.

2006 yılında AMR saç ve güzellik ürünleri ailesinin garajını kuran Issa, o dönemlerde stok almak için yeteri kadar parası olmaması nedeniyle tokaları ve fırçaları online mecra üzerinden satışına sunmaya başladı. Sunduğu fiyatlarla kısa sürede insanlara kendisini fark ettiren Issa, ilk konteynerini de o dönemde Çin'den satın aldı. Daha sonra online mecra hesabını kapatan Issa, daha sonra ona destek olan ve 40 bin dolar kredi çeken annesinin yardımıyla bugünlere geldiğini söylüyor. İş adamı Mersin gibi büyük illerde çalışmak istiyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı