Avustralyalı dünya şampiyonu yüzücü Scott Miller, uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alındı
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Avustralyalı dünya şampiyonu yüzücü Scott Miller, uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alındı

16.02.2021 13:21 | Son Güncelleme: 16.02.2021 13:25
Avustralyalı dünya şampiyonu yüzücü Scott Miller, uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alındı

Avustralya'da evinde yüklü miktarda uyuşturucu madde bulunduran eski olimpik yüzücü Scott Miller, uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı suçlamasıyla gözaltına alındı.

Avustralya'da evinde yüklü miktarda uyuşturucu madde bulunduran eski olimpik yüzücü Scott Miller, uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı suçlamasıyla gözaltına alındı.

Polis bugün, evinde 1,6 milyon dolarlık uyuşturucu bulundurduğu bildirilen Miller'i Sydney'de gözaltına aldı.

Miller ile 47 yaşındaki bir kişi de uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alınırken, Polis Baş Müfettişi John Watson, şebekenin Miller'in koordinasyonunda çalıştığı ve uyuşturucu kaçakçılığı yaptığını söyledi.

1996 Atlanta Olimpiyatları'nda 100 metre kelebek yarışında gümüş madalya kazanan Miller, Atlanta'da bronz madalya kazanan Avustralya karışık bayrak takımının da üyesiydi.

Miller'in ayrıca 1995'te Rio de Janeiro'da 100 metrelik kelebek yarışında dünya şampiyonluğu da bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

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