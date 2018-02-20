Avustralyalı Deaş Sanığının Tahliye Talebine Ret

TERÖR örgütü DEAŞ'ın üst düzey yöneticisi olduğu iddiasıyla ABD'nin arananlar listesinde yer alan ve Suriye'den Türkiye'ye geçerken yakalanıp, tutuklanan Avustralya uyruklu Neil Chistopher Prakash'ın yargılanmasına devam edildi. Prakash'ın tahliye talebi reddedildi.

Terör örgütü DEAŞ'ın propaganda videolarında yer alan ve örgütün üst düzey yönetici olduğu gerekçesiyle ABD'nin de aradığı Avustralyalı Neil Chistopher Prakash, 2016 yılının Ekim ayında Suriye'den kaçak olarak sınırı geçtikten sonra Kilis'in İnanlı köyü yakınlarında güvenlik güçlerince yakalandı. Gözaltına alınan Neil Chistopher Prakash, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Gaziantep H Tipi Cezaevi'ne konuldu.

Kilis Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Terör örgütü üyesi olmak' suçundan hakkında dava açılan Prakash'ın yargılanmasına bugün de devam edildi. Prakash, Avustralyalı gazetecilerin de takip ettiği duruşmaya, Gaziantep'ten Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Prakash'ın avukatı Mehmet Alper Ünver, tüm delillerin toplandığını savunup, müvekkilinin adli kontrol kararıyla tahliyesini talep etti.

Talebi reddeden mahkeme heyeti, iddia makamının Neil Chistopher Prakash'ın, Avustralya'ya iadesine ilişkin istediği mütalaaya ilişkin ek süre isteyip, duruşmayı 24 Mayıs'a erteledi. Prakash, daha önceki savunmasında ülkesine iade edilmek istemediğini söylemişti.

- Kilis