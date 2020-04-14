Avustralyalı çiftin sahiplendikleri kedi, havalı silahla vuruldu
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Polis, Kemer, Güncel

Avustralyalı çiftin sahiplendikleri kedi, havalı silahla vuruldu

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, yılın belirli zamanlarını geçiren Avustralyalı Svetlana Salatcaia ve eşinin, ülkelerindeki barınaktan sahiplendiği 'Salty' adlı kedileri, havalı silahla vuruldu.

14.04.2020 13:08 | Son Güncelleme: 14.04.2020 13:08
Avustralyalı çiftin sahiplendikleri kedi, havalı silahla vuruldu

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, yılın belirli zamanlarını geçiren Avustralyalı Svetlana Salatcaia ve eşinin, ülkelerindeki barınaktan sahiplendiği 'Salty' adlı kedileri, havalı silahla vuruldu. Kedisini veterinere götürerek tedavi ettiren Svetlana Salatcaia, şikayetçi oldu.

Kemer'e daha önce tatil için gelen Avustralyalı Svetlana Salatcaia ve eşi, yılın belirli zamanlarını ilçede geçirmeye karar verdi. Svetlana Salatcaia ve eşi, kiraladıkları evde 3 kedileriyle birlikte kalmaya başladı. Kiriş Mahallesi'nde oturan Svetlana Salatcaia, geçen hafta pazar günü öğle saatlerinde kedilerinden 'Salty'nin yaralı şekilde geldiğini fark etti. Kedisini alan Svetlana Salatcaia, koronavirüs tedbirleri nedeniyle açık tek veteriner olan ilçe merkezindeki Kemer Veteriner Kliniği'ne götürdü.

Kediyi inceleyen veteriner hekim Olgun Aslan, başında havalı silah saçması buldu. Bunun üzerine durum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine haber verildi. Kedisinin tedavisinin ardından polis ekipleriyle polis merkezine giderek ifade veren Svetlana Salatcaia, şikayetçi oldu. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Veteriner hekim Olgun Aslan, kedinin operasyonunun iyi geçtiğini belirterek, havalı silah saçmasının üst dudaktan girerek sol üst köpek dişini kırıp, yanağı deldikten sonra sol omza saplandığını aktardı. Aslan, kedinin şanslı olduğunu ve saçmanın köpek dişine gelmesi sayesinde hızını kaybettiğini belirtti. Veteriner hekim Olgun Aslan, Avustralya'dan gelen çiftin kediyi ülkelerindeki barınaktan sahiplendiklerini söylediklerini de söyledi.


Kaynak: DHA

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