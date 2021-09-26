Avustralyalı bisikletçi, GPS iziyle Nirvana'nın ünlü albüm kapağını çizdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Avustralyalı bisikletçi, GPS iziyle Nirvana'nın ünlü albüm kapağını çizdi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
Avustralyalı bisikletçi, GPS iziyle Nirvana'nın ünlü albüm kapağını çizdi

Avustralyalı bisikletçi Pete Stokes, ünlü müzik grubu Nirvana'nın Nevermind albüm kapağındaki bebeği, 150 kilometrelik yol yaparak Avustralya haritası üzerine GPS iziyle çizdi.

Avustralyalı bisikletçi Pete Stokes, ünlü müzik grubu Nirvana'nın Nevermind albüm kapağındaki bebeği, 150 kilometrelik yol yaparak Avustralya haritası üzerine Gps iziyle çizdi.

Bisikletçi Pete Stokes, Nirvana'nın Nevermind albümünün 24 Eylül'de 30'uncu yıldönümü olması sebebiyle kapağındaki bebeği GPS iziyle Avustralya haritası üzerine çizdi. Stokes, bisikletiyle Adelaide kenti çevresinde 150 km yol yaparak albüm kapağındaki bebeğin bir eskizini oluşturdu. 45 yaşındaki bisikletçi, insan egzersizlerini GPS verileri kullanarak takip etmek için kullanılan bir internet hizmeti olan Strava kullanarak Avustralya haritası üzerine başka çizimler de yaptı.

Stokes, daha önce 250'nci doğum gününü kutlamak için Beethoven'ın taslağını bisikletiyle yol kat ederek harita üzerine çizmiş bunun yanında dinozor, ejderha ve tilki eskizleri de yapmıştı.


Avustralyalı bisikletçi, GPS iziyle Nirvana'nın ünlü albüm kapağını çizdi

Avustralyalı bisikletçi, GPS iziyle Nirvana'nın ünlü albüm kapağını çizdi

Avustralyalı bisikletçi, GPS iziyle Nirvana'nın ünlü albüm kapağını çizdi

Avustralyalı bisikletçi, GPS iziyle Nirvana'nın ünlü albüm kapağını çizdi

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Şentop Vladimir Putin Süleyman Soylu
Magazin Seda Sayan Düm Tek Tek Şevval Şahin
Spor Mehmet Topal Mesut Özil Şenol Güneş Ali Palabıyık
Tüm Haberler Hava Durumu Antonio Guterres Donald Trump Kerem Aktürkoğlu Şans Oyunları
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Avustralyalı bisikletçi, GPS iziyle Nirvana'nın ünlü albüm kapağını çizdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.09.2021 11:12:50. #1.12#