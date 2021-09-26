Avustralyalı bisikletçi, GPS iziyle Nirvana'nın ünlü albüm kapağını çizdi

Avustralyalı bisikletçi Pete Stokes, ünlü müzik grubu Nirvana'nın Nevermind albüm kapağındaki bebeği, 150 kilometrelik yol yaparak Avustralya haritası üzerine Gps iziyle çizdi.

Bisikletçi Pete Stokes, Nirvana'nın Nevermind albümünün 24 Eylül'de 30'uncu yıldönümü olması sebebiyle kapağındaki bebeği GPS iziyle Avustralya haritası üzerine çizdi. Stokes, bisikletiyle Adelaide kenti çevresinde 150 km yol yaparak albüm kapağındaki bebeğin bir eskizini oluşturdu. 45 yaşındaki bisikletçi, insan egzersizlerini GPS verileri kullanarak takip etmek için kullanılan bir internet hizmeti olan Strava kullanarak Avustralya haritası üzerine başka çizimler de yaptı.

Stokes, daha önce 250'nci doğum gününü kutlamak için Beethoven'ın taslağını bisikletiyle yol kat ederek harita üzerine çizmiş bunun yanında dinozor, ejderha ve tilki eskizleri de yapmıştı.