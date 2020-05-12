Avustralyalı bakan meclis ortasında öksürük krizi geçirdi, kendini karantinaya aldı
Avustralya Hazine Bakanı Josh Frydenberg'in meclisteki konuşması sırasında öksürük krizine tutulması etrafta bir süre tedirgin sessizliğe yol açtı.
12.05.2020 19:12 | Son Güncelleme: 12.05.2020 19:12
Avustralya Hazine Bakanı Josh Frydenberg'in meclisteki konuşması sırasında öksürük krizine tutulması etrafta bir süre tedirgin sessizliğe yol açtı. Frydenberg, tam o esnada salgınla mücadele politikalarından bahsediyordu.View on euronews
Kaynak: Euronews.com