Avustralyalı bakan meclis ortasında öksürük krizi geçirdi, kendini karantinaya aldı
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Avustralyalı bakan meclis ortasında öksürük krizi geçirdi, kendini karantinaya aldı

Avustralya Hazine Bakanı Josh Frydenberg'in meclisteki konuşması sırasında öksürük krizine tutulması etrafta bir süre tedirgin sessizliğe yol açtı.

12.05.2020 19:12 | Son Güncelleme: 12.05.2020 19:12

Avustralya Hazine Bakanı Josh Frydenberg'in meclisteki konuşması sırasında öksürük krizine tutulması etrafta bir süre tedirgin sessizliğe yol açtı. Frydenberg, tam o esnada salgınla mücadele politikalarından bahsediyordu.View on euronews

Avustralyalı bakan meclis ortasında öksürük krizi geçirdi, kendini karantinaya aldı
Kaynak: Euronews.com

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