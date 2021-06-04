Avustralyalı Bakan: "Kömür ve Gaz Avustralya'nın Enerji Omurgası Olmaya Devam Edecek"
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Avustralyalı Bakan: "Kömür ve Gaz Avustralya'nın Enerji Omurgası Olmaya Devam Edecek"

Avustralyalı Bakan: 'Kömür ve Gaz Avustralya'nın Enerji Omurgası Olmaya Devam Edecek'
Habermetre - Haberler | Toplum

Avustralya Federal Enerji ve Salınım Azaltma Bakanı Angus Taylor, yenilenebilir enerji seçeneklerinin kullanımındaki artışa rağmen Avustralya'nın enerji dağılımında kömür ile gaza olan gereksinimi bir kez daha vurguladı.

Avustralya Federal Enerji ve Salınım Azaltma Bakanı Angus Taylor, yenilenebilir enerji seçeneklerinin kullanımındaki artışa rağmen Avustralya'nın enerji dağılımında kömür ile gaza olan gereksinimi bir kez daha vurguladı.

Ülkenin Sanayi, Bilim, Enerji ve Kaynaklar Bakanlığı tarafından yayınlanan 2021 Avustralya Enerji İstatistikleri, geçen yıl Avustralya elektrik tüketiminin yaklaşık %24'ünün, bir önceki yılın oranı olan %21'e göre artışla yenilenebilir kaynaklardan karşılandığını gösterdi.

Sözkonusu artış güneş enerjisi tesislerinin sayısındaki artıştan kaynaklanmakta olup, 2019 yılında enerji üretiminin %7'sini oluştururken Avustralya'daki her dört konuttan birinde güneş enerjisi donanımı olması nedeniyle şu anda üretimin yaklaşık olarak %9'unu oluşturuyor.

Diğer yandan Taylor Cuma günü (Bugün) yaptığı açıklamada, yenilenebilir enerji kaynaklarındaki büyüme hızının yalnızca daha geleneksel ve güvenilir enerji kaynaklarının sistemde oynayacağı önemli rolü vurguladığı yorumunda bulundu.

Bakan, yenilenebilir enerji kullanımındaki artışın, tüketiciler için uygun fiyatlı, güvenilir güç sağlama konusunda enerji sistemine giren yüksek oranda değişken sunum düzeylerini dengelemek, ayrıca doldurmak için taşınabilir kaynaklardan süregelmekte olan temel üretim gereksiniminin altını çizdiğini söyledi.

Bakan ayrıca, "Ülkemiz bir yenilenebilir enerji santrali (Avustralya'nın yılın büyük bir bölümünde güneşli ve sıcak bir ülke olmasından dolayı Ç. N. ) ve bu durum da gurur duymamız gereken bir özellik, ancak yenilenebilir enerjilerin, güneşin parlamadığı, rüzgarın esmediği zamanlarda onları desteklemek ve fiyatlar üzerindeki baskıyı sürdürebilmek için güvenilir bir üretime gereksinimi var. "

"Yenilenebilir enerji giderek daha yüksek oranda sisteme katılırken, ışıkları açık tutmak ve konutlar ile işyerlerine 7 gün 24 saat olmak üzere güç sağlamak için kömür ile gaz gibi güvenilir enerji kaynaklarına olan gereksinim devam edecek. " yorumlarını da ekledi.

Kaynak: Miningweekly

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü

Kaynak: Habermetre

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