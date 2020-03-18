Avustralyalı araştırmacılardan koronavirüs tedavisi için önemli adım Avustralyalı bilim insanları ülkenin ilk koronavirüs hastalarından birinin bağışıklık tepkilerini haritalandırdıklarını bildirdi.

Avustralyalı bilim insanları ülkenin ilk koronavirüs hastalarından birinin bağışıklık tepkilerini haritalandırdıklarını bildirdi. Bu gelişme hastalığın seyrinin daha yakından takibi ve aşı ya da ilaç geliştirilmesi açısından önemli bir adım olarak görülüyor.