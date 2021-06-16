Avustralya Yüksek Mahkemesi "Dış Etki Şeffaflık Planı Yasası"nı onayladı
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Avustralya Yüksek Mahkemesi "Dış Etki Şeffaflık Planı Yasası"nı onayladı

Avustralya Yüksek Mahkemesi 'Dış Etki Şeffaflık Planı Yasası'nı onayladı
Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen - Haberler | Güncel

Avustralya Yüksek Mahkemesi, ifade özgürlüğü açısından sıkıntılı olduğu düşünülen "Dış Etki Şeffaflık Planı Yasası"nı onayladı.

Avustralya Yüksek Mahkemesi, ifade özgürlüğü açısından sıkıntılı olduğu düşünülen "Dış Etki Şeffaflık Planı Yasası"nı onayladı.

Avustralya'da ifade özgürlüğü ve serbest piyasayı destekleyen düşünce kuruluşu Liberty Works, dış güçler adına çalışanların, Başsavcılık Makamı'na şeffaflık için kayıt yaptırmasını gerektiren "Dış Etki Şeffaflık Planı Yasası"nı yargıya taşıdı.

Amerikan Muhafazakarlar Birliğinin (ACU) yıllık konferanslarını da organize eden Liberty Works, Avustralya'da yapılacak konferanslar öncesinde ACU'nun bağlantıları için çalışırken Başsavcılığa kayıt yaptırmaya itiraz etti.

Liberty Works, Avustralya'da ifade özgürlüğü açısından sıkıntı oluşturduğu için geçerli olmadığını savundu.

Kayıt sürecinin "meşakkatli" olduğuna dikkati çeken Liberty Works, bu nedenle siyasi iletişimin engellendiğini kaydetti.

Amaç, ülkeye zarar vermek olmasa da gizli kalması sıkıntı olabilir

Yüksek Mahkeme, davayla ilgili kararında, yasanın geçerli olduğuna ve ifade özgürlüğü açısından sıkıntı oluşturmasının gerekçelendirilemediğine hükmetti.

Kararda, "Dış etkilerin amacı Avustralya'ya zarar vermek veya ülkeyi istikrarsızlaştırmak olmasa bile gizli kalması durumunda Avustralya'da karar alıcıların yeteneği açısından sıkıntı olabilir." ifadesi kullanıldı.

Şeffaflık kamu yararına

Başsavcı Michaelia Cash'in makamından yapılan açıklamada, dış etki faaliyetlerinin, şeffaf bir şekilde yapıldığı zaman toplumsal tartışmalara katkı sağlayabileceği ve Avustralya'da hoş karşılanacağı ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu yasanın, kişileri ve teşebbüsleri bu tarz faaliyetleri üstlenmekten alıkoymak için var olmadığını, aksine şeffaf olmasının kamu yararına olduğunu kabul ettiği belirtildi.

Avustralya'da "Dış Etki Şeffaflık Planı Yasası" 2018'de çıkartılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen

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