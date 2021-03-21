Avustralya'yı milyonlarca fare bastı
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Avustralya'yı milyonlarca fare bastı

21.03.2021 13:31 | Son Güncelleme: 21.03.2021 13:52

Yoğun yağışların meydana getirdiği sele teslim olan Avustralya'yı, bu sefer fareler istila etti.

Yoğun yağışların meydana getirdiği sele teslim olan Avustralya'yı, bu sefer fareler istila etti. Milyonlarca fare, New South Wales ve Queensland bölgelerindeki kırsal kasabalarda hayatı olumsuz etkiliyor.

New South Wales ve Queensland bölgelerindeki kırsal kasabalarda etkili olan fare istilasının yoğun yağışların getirdiği selden kaynaklandığı belirtildi. Çiftçiler, sayıları milyonu bulan farelerin tahıl ve mahsulü yok ettiğini belirterek yetkililerden çare bulunmasını talep etti. Diğer yandan Tottenham, Walgett ve Gulargambone kentlerindeki hastanelerde bulunan 3 hasta, fareler tarafından ısırıldı.

ÇİFTÇİLER 'ACİL EYLEM PLANI' İSTEDİ

NSW Batı Bölgesi Sağlık Servisi, evlerde yaşayan farelerin bir sonucu olarak böbrek yetmezliğine ve menenjite neden olabilen nadir bir hastalık olan leptospirosis vakası bildirdiğini açıkladı. Bölgede üretim yapan çiftçiler ise farelerin mahsulleri yok ettiğini ve hükümetten acil eylem planı istediklerini açıkladı.


Avustralya'yı milyonlarca fare bastı
Avustralya'yı milyonlarca fare bastı
Avustralya'yı milyonlarca fare bastı
Avustralya'yı milyonlarca fare bastı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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