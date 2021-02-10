Avustralya, Yeni Zelanda ve Fiji'nin ortasında kalan bölgede 7,7 büyüklüğünde deprem
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Avustralya, Yeni Zelanda ve Fiji'nin ortasında kalan bölgede 7,7 büyüklüğünde deprem

10.02.2021 17:37 | Son Güncelleme: 10.02.2021 17:40
Avustralya, Yeni Zelanda ve Fiji'nin ortasında kalan bölgede 7,7 büyüklüğünde deprem

Avustralya, Yeni Zelanda ve Fiji'nin ortasında bulunan Sadakat Adaları'nın güneydoğusunda 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Avustralya, Yeni Zelanda ve Fiji'nin ortasında bulunan Sadakat Adaları'nın güneydoğusunda 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumuna göre, Sadakat Adaları'nın güneydoğusunda 7,7 büyüklüğündeki deprem 10 kilometre derinlikte kaydedildi.

Depremin merkez üssünün yerleşim yerlerine uzak olması sebebiyle önemli mal veya can kaybı beklenmediği bildirildi.

ABD Tsunami Uyarı Merkezi Yeni Zelanda, Fiji, Vanuatu ve diğer Pasifik adaları için tsunami uyarısı yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Hakkı Çetinkaya

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