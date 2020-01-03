Avustralya yangınlarından Yılbaşı kutlamalarına haftanın 'no comment' videoları
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Avustralya yangınlarından Yılbaşı kutlamalarına haftanın 'no comment' videoları

Avustralya yangınları aşırı sıcaklar ve rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamazken dünya başkentleri yeni yılı havai fişek gösterileriyle karşıladı.

03.01.2020 16:57 | Son Güncelleme: 03.01.2020 16:57

yangınları aşırı sıcaklar ve rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamazken dünya başkentleri yeni yılı havai fişek gösterileriyle karşıladı. Soğuk sulara dalmak gibi ilginç gelenekler de yine yılın ilk gününün değişmeyen gelenekleri arasında yer aldı.View on euronews

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu

: Avustralya yangınlarından Yılbaşı kutlamalarına haftanın 'no comment' videoları
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